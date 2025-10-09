El fiscal de Girona demana sancionar penalment els insults discriminatoris
La memòria de la Fiscalia de Catalunya planteja també ampliar la protecció legal als funcionaris de l’Estat en casos d’atacs vinculats al seu càrrec
El fiscal delegat de Girona proposa que els insults i vexacions aïllades per motius discriminatoris deixin de quedar impunes i passin a ser perseguits per la via judicial. Segons recull la memòria de la Fiscalia de Catalunya de 2025, corresponent a l’exercici 2024, aquests comportaments es dirigeixen sovint contra persones que formen part de col·lectius protegits —com minories ètniques, religioses, sexuals o persones amb discapacitat— però, en no tenir prou entitat per ser considerats delictes d’odi segons l’article 510.2 del Codi Penal, actualment no tenen una resposta sancionadora a escala judicial.
El fiscal adverteix que es tracta d’un «nombre gens menyspreable» de casos i alerta que aquestes manifestacions poden esdevenir «l’inici de fets de més gravetat». Per això planteja crear la figura del delicte lleu d’injúries per motius discriminatoris, a imatge del delicte lleu d’injúries ja existent en l’àmbit de la violència de gènere.
Sancionar els menyspreus
L’objectiu seria sancionar els menyspreus puntuals i aïllats i, al mateix temps, enviar un missatge clar que els atacs discriminatoris no tenen cabuda en l’espai públic. En paraules del fiscal, aquesta mesura ajudaria a «acabar amb un possible increment de virulència o gravetat en el fer d’aquestes persones».
La memòria recull també una segona proposta: que qualsevol delicte comes contra personal de les institucions de l’Estat, pel simple fet de representar-lo, pugui ser perseguit amb l’agreujant de discriminació que ja recull el Codi Penal.
A la pràctica, això implicaria que funcionaris i treballadors de l’administració estatal disposessin d’una protecció específica davant de conductes delictives que busquin discriminar-los per la seva condició. El fiscal de les comarques gironines defensa que aquesta cobertura és necessària per reforçar el principi d’autoritat i garantir el respecte institucional, i que serviria per equiparar aquests casos a altres supòsits ja reconeguts com a delictes d’odi.
Tapar buits legals
Amb aquestes dues propostes, la Fiscalia de Girona vol tapar buits legals i reforçar la resposta davant actituds discriminatòries. Segons el ministeri públic, aquests comportaments, si no tenen resposta adequada, poden acabar convertint-se en un caldo de cultiu per a conductes més greus i violentes. La memòria subratlla que l’actual regulació deixa fora situacions que, tot i semblar menors, poden tenir un impacte social rellevant.
