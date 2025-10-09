Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
Segons una enquesta el nou sistema duplica les visites en diverses ocasions i demanen una revisió al Departament de Salut per evitar la pèrdua de qualitat assistencial
Les professionals d’infermeria dels centres d’atenció primària (CAP) de Girona han alçat la veu per denunciar els problemes generats pel nou model de “programació per motius”. Segons una enquesta realitzada recentment pel sindicat Satse Catalunya, que inclou respostes de professionals d'almenys catorze centres gironins com el CAP de Salt, aquest sistema no només ha augmentat de forma dràstica la seva càrrega de feina, sinó que ha generat també un important malestar entre el col·lectiu i una deterioració clara de la qualitat assistencial.
Les infermeres alerten que, des de la implantació del model, les visites es dupliquen amb freqüència i hi ha manca de reconeixement professional. El sindicat reclama al Departament de Salut una revisió profunda del model i l’obertura d’un espai de diàleg amb el col·lectiu.
Per a Satse, les dades obtingudes apunten que el model té deficiències a revisar “tant pel que fa al seu plantejament, com a la implantació” i ha generat “ possibles conseqüències negatives tant per a les professionals com per als pacients”. Les infermeres enquestades perceben que el sistema redueix la seva tasca a un instrument de gestió de costos, utilitzant el col·lectiu d’infermeria com a "recurs" per suplir la necessitat d’un sistema sanitari amb manca de professionals, sense que això vagi acompanyat de "cap millora laboral ni salarial". D’altra banda, afirmen que aporta “més desavantatges que beneficis” ja que en la majoria de casos les visites es repeteixen i l’usuari no rep cap millora en l’atenció”.
Resultats de l'enquesta
Els resultats de l'enquesta constaten que el 85% de les infermeres considera que la seva càrrega de treball ha augmentat significativament des que es va implantar la “programació per motius”. A més, un 75% assegura disposar de menys temps per pacient, i la pràctica totalitat (92%) afirma que les visites s’acaben duplicant, amb una primera atenció per infermeria i una segona per medicina d’un mateix problema de salut.
Segons l’estudi d’opinió, els professionals que creuem creuen que el sistema millora l’atenció al pacient no arriba a l’1% i tan sols un 6% veu una millora parcial. Un 40% no veu una especial millora, mentre que més de la meitat (53%) afirma que l’atenció ha empitjorat. També un 63% apunta que la coordinació entre professionals ha disminuït, el que significa que un total de 97% que no valoren cap millora en aquest àmbit, tot i ser un dels objectius principals del model.
Satse Catalunya recorda que la implantació d’aquest sistema pretenia millorar l’accessibilitat i reduir els temps d’espera, però les dades apunten just el contrari: un 58% de les professionals asseguren que els pacients no són atesos abans, i un 38% afirma que el temps d’espera ha augmentat.
