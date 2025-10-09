La jornada del Treball Decent de Càritas Girona reivindica menys burocràcia per a millorar la inserció laboral
La directora de l'entitat fa una crida a “superar la precarietat existent al mercat laboral i establir les bases per un món del treball amb sous justos, condicions segures, protecció social universal i llibertat per defensar col·lectivament els drets”
Professionals de diversos àmbits han reflexionat aquest matí sobre els reptes del mercat laboral, en una jornada organitzada per Càritas Diocesana de Girona amb motiu del Dia del Treball Decent. Sota el títol "Treball que dignifica: veus, vides i futur", la jornada, que s'ha celebrat al Centre Cultural La Mercè de Girona, ha reivindicat menys burocràcia per a millorar la inserció laboral.
La trobada s’ha iniciat amb la benvinguda de la directora de l'entitat, Àngels Camós, que ha fet una crida a “superar la precarietat existent al mercat laboral i establir les bases per un món del treball amb sous justos, condicions segures, protecció social universal i llibertat per defensar col·lectivament els drets”.
Posteriorment, s’ha donat pas a una taula rodona amb la participació de diversos testimonis, que han posat sobre la taula les dificultats per compaginar formació i cerca de feina, el repte d’aprendre una nova llengua, l’homologació dels títols o les traves per aconseguir la documentació que dona accés a bona part dels serveis bàsics.
Després s’ha donat pas a un diàleg amb agents del territori, que han posat el focus en els reptes de present i de futur. Reptes que passen per simplificar i acompanyar a la ciutadania per superar les barreres administratives i la burocràcia, establir les condicions per superar la precarietat laboral o potenciar polítiques públiques d’inserció laboral sense deixar enrere les famílies vulnerables. El diàleg ha comptat amb la participació del secretari general d’UGT a les comarques gironines, Maxi Rica; el director de la Cooperativa Idària, Karim Sabni; la coordinadora de l’Espai Municipal d’Ocupació de Salt, Alba Felip; i la cap del programa d’itineraris integrals d’inserció de Càritas, Núria Martínez.
La jornada també ha comptat amb la instal·lació artística participativa ‘Fils de vida Laboral’ i ha culminat amb la lectura d'un manifest.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut