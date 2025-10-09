El Parlament aprova una moció dels Comuns que inclou millores a cinc centres educatius gironins
La iniciativa preveu actuacions a escoles i instituts de Girona, Figueres, Castell-Platja d’Aro, Sils i Empuriabrava per garantir el confort tèrmic i l’eficiència energètica
El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous una moció presentada pel grup parlamentari dels Comuns per millorar la climatització, l’eficiència energètica i l’estat dels equipaments educatius del país. El text inclou actuacions en cinc centres de les comarques gironines: l’Institut Carles Rahola i Llorens de Girona, l’Escola Carme Guasch i Darné de Figueres, l’Escola Fanals d’Aro de Castell-Platja d’Aro, l’Institut Escola Els Estanys de Sils i l’Institut-Escola El Bruel d’Empuriabrava.
Durant la seva intervenció al ple, el diputat Lluís Mijoler va defensar la necessitat de garantir que “l’escola sigui un espai segur, habitable i saludable”, i va reclamar “un compromís perquè cap infant o docent torni a passar un estiu més sense aire, ombra o dignitat”.
La moció aprovada insta el Govern a substituir de manera immediata els mòduls provisionals dels centres amb més antiguitat o precarietat, i a iniciar les obres definitives en aquells casos més urgents, entre els quals hi ha els tres centres de Figueres, Sils i Empuriabrava. També contempla l’execució de mesures de climatització i confort tèrmic a l’Institut Carles Rahola de Girona i l’inici de les obres previstes a l’Escola Fanals d’Aro, de Castell-Platja d’Aro.
Un protocol de temperatures
El text aprovat proposa, a més, que la Generalitat aprovi un protocol de temperatures per a tots els centres educatius i impulsi un pla d’inversió específic per adaptar els edificis més vulnerables o antics. Entre altres mesures, s’hi inclou la creació d’un fons econòmic estable per reduir el dèficit inversor en infraestructures educatives i l’elaboració d’un mapa interactiu que permeti fer el seguiment públic de les actuacions.
La iniciativa també planteja que totes les escoles disposin d’espais interiors adaptats com a refugis climàtics, patis amb ombra i fonts d’aigua, i que s’eliminin progressivament els mòduls provisionals que encara hi ha arreu del territori.
Amb l’aprovació d’aquesta moció, el Parlament demana al Govern que inclogui en els propers pressupostos el finançament necessari per executar les actuacions previstes i garantir una xarxa d’equipaments educatius “digna, eficient i sostenible” arreu de Catalunya, segons el text presentat pels Comuns.
