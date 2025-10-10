La CUP reclama "mesures urgents" per reduir el trànsit a Olot abans de l’arribada de la variant
El grup denuncia que l’Ajuntament treballa en un pla de mobilitat pensat per a un escenari postvariant i no per a la situació actual
La CUP d’Olot ha demanat a l’Ajuntament que apliqui mesures urgents de mobilitat per pacificar els carrers i reduir el trànsit abans que s’executi la variant d’Olot. La formació considera que no es pot esperar fins al 2030 per “posar ordre al trànsit” i reclama una actuació immediata per jerarquitzar la xarxa viària, donar prioritat als vianants i al transport públic i reduir el protagonisme del vehicle privat.
Segons la CUP, és necessari un pla de transició que permeti transformar progressivament la mobilitat interna de la ciutat abans de la posada en marxa de la variant. “Calen carrers més tranquils i segurs, amb menys soroll, menys velocitat i menys cotxes”, defensa la formació, que proposa una reorganització clara: “primer els vianants, després les bicicletes i el transport públic, i finalment els cotxes”.Els cupaires critiquen que el govern municipal estigui redactant un nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) com si la variant ja estigués en servei. “Aquest pla tindrà una vigència de sis anys, tota l’etapa prevariant, i no té cap sentit planificar com si la infraestructura ja existís”, asseguren. Recorden, a més, que Olot ja disposava d’un PMUS aprovat el 2014, pensat per a l’etapa prèvia a la variant, però que mai no s’ha arribat a aplicar.
Una reorganització interna
Així mateix, la CUP considera incoherent que els estudis de trànsit del projecte de la variant parteixin de la hipòtesi que la ciutat ja ha fet aquesta transformació interna. “Els beneficis promesos depenen d’una reorganització que encara no s’ha fet”, alerten, i afegeixen que, fins i tot amb aquestes mesures aplicades, els estudis adverteixen que en vint anys es podria tornar als nivells actuals de trànsit o pitjors.
Pel que fa als terminis, el grup municipal critica Junts i el PSC per haver generat “falses expectatives” sobre l’arribada de la variant. Recorden que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar la seva licitació per al segon trimestre de 2025 i l’entrada en servei el 2029, però la CUP ho considera inviable. Segons la formació, el calendari més realista situaria l’adjudicació de les obres a finals de 2026 i la seva possible finalització “no abans del 2030”. “Cal ser sincers amb la ciutadania i actuar ja per millorar la mobilitat interna”, conclou la CUP, que demana transparència tant a l’Ajuntament com a la Generalitat.
