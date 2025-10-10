Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Diputació de Girona i la Generalitat impulsen laboratoris d’innovació social a les comarques gironines

El conveni permetrà desenvolupar projectes transformadors dins el programa europeu “Regions del coneixement”

La consellera Núria Montserrat i el president de la Diputació, Miquel Noguer, durant la signatura del conveni, amb la diputada Míriam Lanero.

Tony Di Marino

Girona

La Diputació de Girona i el departament de Recerca i Universitats de la Generalitat van signar aquest dijous un conveni de col·laboració per impulsar actuacions de recerca i innovació transformadora a les comarques gironines, en el marc del programa europeu «Regions del coneixement». L’acord, subscrit pel president de la Diputació, Miquel Noguer, i la consellera Núria Montserrat, permetrà crear i desplegar laboratoris d’innovació social transformativa (LIST), unes unitats de coordinació i suport que ajudaran a abordar reptes territorials complexos vinculats als àmbits prioritaris de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de Catalunya 2030 (RIS3CAT 2030).

Durant l’acte, Noguer va remarcar que la col·laboració permetrà complementar el finançament europeu FEDER i donar suport a iniciatives “que impactin positivament en el desenvolupament social, ambiental i econòmic del territori”. “Creiem fermament en el potencial de la recerca i la innovació com a motor de transformació per al nostre territori”, va assenyalar el president.

Per la seva banda, la consellera Montserrat va destacar que l’acord és un exemple de col·laboració institucional amb impacte real al territori, i va subratllar que el programa “Regions del coneixement” busca donar resposta als reptes locals “des del coneixement, la recerca i la innovació, amb la participació de tots els actors implicats”.

Compromisos

La Diputació de Girona es compromet a signar convenis amb les entitats beneficiàries del programa FEDER Catalunya 2021-2027 i a col·laborar en la identificació dels reptes i dels actors estratègics per desenvolupar iniciatives d’innovació transformadora. També aportarà suport econòmic als projectes seleccionats. D’altra banda, el departament de Recerca i Universitats promourà la participació de les universitats i centres CERCA en la convocatòria, i informarà la Diputació sobre els projectes seleccionats, el finançament i els terminis d’execució.

El conveni, que tindrà una durada de quatre anys, preveu la creació d’una comissió paritària de seguiment per garantir-ne el compliment i avaluar-ne els resultats. En acabar la signatura, la consellera Montserrat va signar el llibre d’honor de la Diputació i va rebre de mans de Noguer una reproducció d’un bust de la deessa Demèter com a obsequi institucional.

La Diputació de Girona i la Generalitat impulsen laboratoris d'innovació social a les comarques gironines

