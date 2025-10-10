Detenen un gironí acusat d'estafar més de 25.000 euros en crèdits bancaris i inversions falses en criptomonedes
La Guàrdia Civil també ha arrestat una veïna de Lleida pels fets i els acusa de sis delictes d'estafa i sis més d'usurpació d'estat civil comesos a Osca
La Guàrdia Civil va detenir a principis del mes d'octubre un home de 20 anys resident a la província de Girona i una dona de 63 anys veïna de Lleida, com a presumptes autores de sis delictes d'estafa i sis més d'usurpació d'estat civil, comesos al municipi de Binèfar, a Osca.
Segons ha comunicat el cos, els presumptes autors es guanyaven la confiança de les víctimes i les enganyaven perquè invertissin una gran quantitat de diners en inversions en criptomonedes. Aquestes inversions no es materialitzaven mai i amb les dades personals que obtenien de les víctimes, els detinguts es feien passar per elles per demanar crèdits a diferents entitats bancàries. L'estafa ascendeix a més de 25.000 euros.
La investigació va començar a principis de setembre, després que diverses persones interposessin denúncies a la Guàrdia Civil de Binèfar per delictes d'estafa en inversions i d'usurpació de l'estat civil. Els agents van poder identificar i localitzar els presumptes autors dels fets, els quals tenien un gran coneixement informàtic, fet que va dificultar la tasca policial. Finalment, a principis d'octubre van poder detenir l'home i la dona.
Els detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció número 1 de Montsó, que els va deixar en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de comparèixer al jutjat quan siguin requerits.
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
- Una de les víctimes del notari investigat per estafar a persones vulnerables: «Em va dir que firmés i he perdut dues cases»
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines