Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen un gironí acusat d'estafar més de 25.000 euros en crèdits bancaris i inversions falses en criptomonedes

La Guàrdia Civil també ha arrestat una veïna de Lleida pels fets i els acusa de sis delictes d'estafa i sis més d'usurpació d'estat civil comesos a Osca

Un guàrdia civil treballant davant d'un ordinador

Un guàrdia civil treballant davant d'un ordinador / Guàrdia Civil

ACN

ACN

Girona

La Guàrdia Civil va detenir a principis del mes d'octubre un home de 20 anys resident a la província de Girona i una dona de 63 anys veïna de Lleida, com a presumptes autores de sis delictes d'estafa i sis més d'usurpació d'estat civil, comesos al municipi de Binèfar, a Osca.

Segons ha comunicat el cos, els presumptes autors es guanyaven la confiança de les víctimes i les enganyaven perquè invertissin una gran quantitat de diners en inversions en criptomonedes. Aquestes inversions no es materialitzaven mai i amb les dades personals que obtenien de les víctimes, els detinguts es feien passar per elles per demanar crèdits a diferents entitats bancàries. L'estafa ascendeix a més de 25.000 euros.

La investigació va començar a principis de setembre, després que diverses persones interposessin denúncies a la Guàrdia Civil de Binèfar per delictes d'estafa en inversions i d'usurpació de l'estat civil. Els agents van poder identificar i localitzar els presumptes autors dels fets, els quals tenien un gran coneixement informàtic, fet que va dificultar la tasca policial. Finalment, a principis d'octubre van poder detenir l'home i la dona.

Els detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció número 1 de Montsó, que els va deixar en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de comparèixer al jutjat quan siguin requerits.

TEMES

  1. Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
  2. Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
  3. Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
  4. El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
  5. Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
  6. Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
  7. Una de les víctimes del notari investigat per estafar a persones vulnerables: «Em va dir que firmés i he perdut dues cases»
  8. Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines

Les entitats de salut mental gironines critiquen la manca de recursos

Les entitats de salut mental gironines critiquen la manca de recursos

La Gavina reviu la seva llegendària “Nit d’Estrelles” amb jazz en viu i gastronomia d’autor

La Gavina reviu la seva llegendària “Nit d’Estrelles” amb jazz en viu i gastronomia d’autor

Dos cotxes xoquen a Girona i un bolca al mig del carrer

Dos cotxes xoquen a Girona i un bolca al mig del carrer

Només 1 de cada 200 comunitats de propietaris de Girona té plaques fotovoltaiques

Només 1 de cada 200 comunitats de propietaris de Girona té plaques fotovoltaiques

La Policia Local de Vidreres imposa 116 denúncies en controls durant cinc mesos, sobretot per tinença de drogues

La Policia Local de Vidreres imposa 116 denúncies en controls durant cinc mesos, sobretot per tinença de drogues

Robert Mundet encapçalarà de nou el projecte de Junts per Cassà

Robert Mundet encapçalarà de nou el projecte de Junts per Cassà

Moncho: “El partit de Burgos és història; tenim la lliçó apresa”

Moncho: “El partit de Burgos és història; tenim la lliçó apresa”

Girona enquestarà els joves sobre prevenció de les violències masclistes durant les Fires

Girona enquestarà els joves sobre prevenció de les violències masclistes durant les Fires
Tracking Pixel Contents