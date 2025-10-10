L'Audiència descarta la presó i imposa una multa a l'acusat de fer tocaments a una companya de feina a Puigcerdà
El tribunal el condemna per un delicte d'agressió sexual i li rebaixa la pena perquè anava begut
L'Audiència de Girona ha imposat una multa de 7.200 euros a l'acusat de fer tocaments a una companya de feina en un local de Puigcerdà la nit del 21 al 22 de juliol del 2023. El tribunal el condemna per un delicte d'agressió sexual atenuat perquè el processat no va actuar amb violència ni intimidació i li rebaixa la pena perquè anava begut. La sentència descarta la presó perquè el processat no té antecedents i l'agressió va tenir lloc en un local d'oci on la víctima va poder "demanar auxili". L'Audiència declara provat que víctima i condemnat van estar treballant per a una empresa que comercialitza productes vitivinícoles i, quan ja havien acabat la jornada laboral, van anar al local on l'acusat li va fer tocaments en diverses ocasions.
L'any 2023, tots dos treballaven com a comercials per a una empresa distribuïdora de productes vitivinícoles i l'acusat, com a responsable de zona, s'encarregava de coordinar i gestionar un equip de treballadors que es dedicaven a visitar clients, oferir-los els productes o dissenyar la carta de vins més adient per al seu negoci. A vegades també acompanyava els comercials durant la seva ruta.
Així, el 21 de juliol del 2023 va fer la ruta visitant clients amb la víctima a la zona de Puigcerdà. La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Walter Ballarín, exposa que, tot i que el processat tenia "responsabilitat immediata i directa" cap a la víctima a escala laboral, no ha quedat acreditat que "tingués poder de decisió en matèria de retribució, vacances o acomiadament".
La mateixa empresa els recomanava no conduir si havien begut i era habitual, si anaven a llocs lluny de casa, que reservessin habitacions en hotels. Per això, quan van acabar la jornada laboral, acusat i víctima van estar fent unes tapes i sopant. Després, van decidir anar a fer l'última copa a un local que hi havia davant de l'hotel.
Segons recull la sentència, cap a mitjanit i mentre ballaven, l'acusat va començar a acostar-se a la víctima "amb ànim libidinós" i li va fer tocaments a la zona dels pits i a les natges. Tot i que la dona li va dir en diverses ocasions que no volia, "ell va persistir amb la seva actitud de proximitat, fent cas omís de la voluntat d'ella".
El tribunal recull que la víctima va intentar "marcar límits" en diverses ocasions: "Va arribar a posar un dard a terra per senyalitzar el límit de distància que ell havia de mantenir; fet que no va respectar persistint amb la seva actitud i la víctima li va haver de clavar un cop a la gola perquè parés". Després d'això, l'empleada va anar al lavabo del local on es va estar una estona.
Lluny de dissuadir-lo, quan va sortir del bany li va tornar a fer tocaments i va "persistir" en la seva actitud. No va parar fins que la seva conducta va acabar provocant la intervenció d'un grup de joves que hi havia al local, que van socórrer la víctima.
Els joves van explicar al judici que feia uns minuts que veien l'home en actitud "bavosa" que no se separava de la víctima i que ella no parava de "rebutjar-lo". Quan van veure que la noia tenia cara de "terror", van decidir actuar i apartar-lo.
També van declarar que l'acusat va respondre violentament i va amenaçar un dels joves. Quan els seus amics el van anar a recolzar, va fugir corrent del local i va anar a l'hotel per demanar ajuda. Durant la fugida del local, va tocar a l'altura del pit una altra noia, però el tribunal descarta que fos amb intencions sexuals i apunta que va ser un tocament fortuït.
Multa i no presó
La fiscalia l'acusava d'un delicte d'agressió sexual sense penetració agreujat per la relació de superioritat laboral i demanava 9 anys de presó. L'acusació particular elevava la petició a 9 anys i mig de presó i la defensa demanava l'absolució. Com a alternativa en cas de condemna, sol·licitava que li apreciessin l'atenuant molt qualificada d'embriaguesa i el de reparació del dany, perquè va consignar 2.000 euros per fer front a la indemnització.
L'Audiència de Girona el condemna com a autor d'un delicte d'agressió sexual atenuat i li rebaixa la pena pel consum d'alcohol d'aquella nit. El tribunal descarta una pena de presó i li imposa una multa de 7.200 euros. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 3.000 euros pel dany moral infligit.
La sala remarca que el processat no té antecedents i argumenta la multa: "En el present cas procedeix imposar la pena de multa perquè els fets passen en un establiment d'oci amb múltiples persones i en un saló de visió lliure a tercers, cosa que revela preparació escassa en la comissió dels fets; permetent la possibilitat d'auxili per part de terceres persones, com així va passar". A més, la secció tercera el condemna pel tipus atenuat d'agressió sexual perquè sosté que no hi va haver violència ni intimidació.
A l'hora de dictar sentència, la sala remarca que les proves que avalen la declaració de la víctima, però assenyala que, encara que no fos així, haurien condemnat el processat: "Són escasses les ocasions en les quals la perjudicada és tan clara i persistent, no només en el relat, sinó en els detalls i peculiaritats del mateix".
El tribunal descarta l'atenuant de reparació del dany, tant pels diners aportats abans del judici com per una carta que l'acusat va escriure a la víctima per demanar-li perdó: "Més enllà de la intenció inicial de demanar disculpes, s'aprecia que el contingut revela més un sentiment victimista del mateix acusat, que ve a manifestar la seva falta total de culpa en els fets (en culpa l'alcohol)".
La sentència no és ferma i es pot recórrer al TSJC.
