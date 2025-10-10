Les entitats de salut mental gironines critiquen la manca de recursos en espais de suport "No n'hi ha prou"
Un manifest denuncia que l’atenció continua sent inaccessible en moments clau i reclama serveis propers i adaptats a les necessitats reals de les persones, especialment en situacions de crisi
Coincidint amb el Dia mundial de la salut mental, diverses entitats socials i sanitàries de les comarques gironines han fet públic un manifest en què reclamen una atenció en salut mental més propera, accessible i respectuosa amb els drets humans, especialment en contextos de crisi. El document denuncia la lentitud de les institucions i l’excés de burocràcia com a barreres que dificulten l’accés efectiu als serveis, tot i els compromisos institucionals anunciats en anys anteriors.
Amb el lema “L’accés als serveis en situació de crisi”, el manifest d’enguany posa l’èmfasi en la necessitat d’oferir respostes flexibles i immediates, especialment quan les persones travessen moments de patiment greu o vulnerabilitat social. Des de les entitats es remarca que les crisis no poden justificar una atenció deficient ni la suspensió de drets.“Una crisi no suspèn drets ni justifica la coerció”, afirma el manifest, que reivindica una atenció basada en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
Crítiques a la inacció
En el text lamenten la manca de resposta àgil per part de l’Administració, a qui acusen de mantenir un sistema massa lent i fragmentat, amb tràmits que sovint empitjoren situacions ja de per si complexes. També es qüestiona l’efectivitat de les millores anunciades any rere any: "L’Administració pública diu que estan millorant i nosaltres diem que no n'hi ha prou", recull el manifest.
Les entitats denuncien que, malgrat els avenços, continuen existint situacions com haver d’esperar setmanes per una visita si el professional de referència és de vacances, o consultes breus que es limiten a renovar medicació en lloc d’oferir un acompanyament integral.
Infrafinançament del tercer sector i manca de recursos comunitaris
El manifest també alerta de l'infrafinançament del tercer sector, "sovint infrafinançat i condicionat per convocatòries tardanes", fet que dificulta la sostenibilitat de projectes d’atenció i suport. Les entitats reclamen un finançament estable i suficient, així com una ampliació real dels serveis comunitaris.
Entre les demandes concretes, destaquen: més llars amb suport i espais de recuperació, ràtios adequades de professionals, simplificació dels tràmits d'accés als serveis, itineraris clars i accessibles per a les persones amb trastorn mental i xarxes de suport comunitari que evitin l’exclusió en moments de crisi.
Tot i reconèixer els avenços assolits a les comarques gironines, el manifest insisteix que encara queda molt per fer. “Cal seguir sumant esforços,
recursos i voluntat política per garantir que tothom tingui accés a una atenció en salut mental propera, digna i efectiva. El repte continua, i el compromís també hauria, sobretot en situació de crisi", conclouen.
El manifest està signat de forma conjunta per la Generalitat de Catalunya, l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, la fundació Drissa, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i la fundació Support.
