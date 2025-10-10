Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un motorista ferit crític en xocar amb un turisme a l'N-260 a Sant Joan les Fonts

Els tres ferits han estat traslladats a l'hospital Trueta de Girona

Accident entre moto i cotxe a Sant Joan les Fonts, amb Bombers i SEM a la zona.

Accident entre moto i cotxe a Sant Joan les Fonts, amb Bombers i SEM a la zona. / Cedida

ACN

ACN

Un motorista ha resultat ferit crític aquest divendres a la tarda en xocar, per encalç, amb un turisme a la carretera N-260, al terme de Sant Joan les Fonts. El xoc ha tingut lloc cap a les 16.17 hores, i ha obligat a activar dotacions de Mossos, de Bombers i del SEM, que ha desplaçat un helicòpter. Tots els ferits han estat traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona, on el motorista està crític i un home i una dona, ocupants del truisme, estan en observació a urgències.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
  2. Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
  3. Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
  4. Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
  5. El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
  6. Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
  7. Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
  8. Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n

Homenatgen el cofundador d'El Bulli en el desè aniversari de la seva mort amb un acte a Roses

Homenatgen el cofundador d'El Bulli en el desè aniversari de la seva mort amb un acte a Roses

Un motorista ferit crític en xocar amb un turisme a l'N-260 a Sant Joan les Fonts

Un motorista ferit crític en xocar amb un turisme a l'N-260 a Sant Joan les Fonts

Absolt un dels acusats del crim de Cabanelles i el jurat popular declara el segon processat culpable d'assassinat

Absolt un dels acusats del crim de Cabanelles i el jurat popular declara el segon processat culpable d'assassinat

Quatre nous radars que detecten si has trepitjat la línia contínua de la carretera

Quatre nous radars que detecten si has trepitjat la línia contínua de la carretera

Sant Hilari Sacalm denuncia censura de TV3

Sant Hilari Sacalm denuncia censura de TV3

Montilivi perd un 13% de públic respecte el curs passat

Montilivi perd un 13% de públic respecte el curs passat

La construcció del nou estadi del Girona continua encallada

La construcció del nou estadi del Girona continua encallada

El Suprem confirma els cinc anys de presó a un home per violar una dona a Empuriabrava el 2018

El Suprem confirma els cinc anys de presó a un home per violar una dona a Empuriabrava el 2018
Tracking Pixel Contents