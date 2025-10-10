Un motorista ferit crític en xocar amb un turisme a l'N-260 a Sant Joan les Fonts
Els tres ferits han estat traslladats a l'hospital Trueta de Girona
Un motorista ha resultat ferit crític aquest divendres a la tarda en xocar, per encalç, amb un turisme a la carretera N-260, al terme de Sant Joan les Fonts. El xoc ha tingut lloc cap a les 16.17 hores, i ha obligat a activar dotacions de Mossos, de Bombers i del SEM, que ha desplaçat un helicòpter. Tots els ferits han estat traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona, on el motorista està crític i un home i una dona, ocupants del truisme, estan en observació a urgències.
