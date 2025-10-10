Sant Joan de les Abadesses es fixa en l’antiga estació per ampliar l’Alberg
L’Ajuntament treballa per desencallar la concessió que està en mans privades, malgrat que l’edifici estigui tancat
L’equip de govern de Sant Joan de les Abadesses té la intenció d’ampliar l’Alberg La Ruta del Ferro, amb l’edifici de l’antiga estació de ferrocarril del municipi, que hi ha a pocs metres d’aquest equipament. La idea amb què treballa el consistori és que l’ampliació serveixi per ubicar-hi el menjador de l’Alberg, i en cas de ser possible també un bar restaurant per al públic en general. L’alcalde santjoaní, Ramon Roqué, explica que l’edifici de l’Estació està actualment en mans de l’empresa Cervesa Artesana Minera, que n’és la concessionària fins a 2034, i que hi va tenir un Tap Room fins fa un parell d’anys. La negociació de l’Ajuntament amb els responsables de Minera, té la intenció de recuperar la concessió, tot i que Roqué és conscient que “l’empresa té dret a una indemnització”.
L’Alberg de La Ruta del Ferro va obrir portes el març de 2006, i durant aquestes gairebé dues dècades -amb un parèntesi perllongat durant la pandèmia- ha estat un dels focus turístics més importants per Sant Joan de les Abadesses. L’espai que ocupa a l’antiga estació de mercaderies, s’ha vist superat per l’afluència de públic. La capacitat és per a 86 persones, amb dues places adaptades. Amb el projecte que té l’Ajuntament santjoaní, s’alliberaria l’espai de cuina i menjador per donar més servei encara als seus usuaris.
L’objectiu inicial de l’Ajuntament és que en el plenari de novembre ja es pugui tractar el procés d’alliberament de la concessió privada, per posteriorment preparar-ne una de nova per destinar-lo al nou ús. Roqué creu que “seria una molt bona notícia pel poble” perquè amb l’actual model, l’edifici ha estat gairebé més temps tancat que no pas obert. Diferents concessionaris hi han obert negocis de restauració, però cap d’ells ha acabat de funcionar en el temps. De moment Roqué ja ha demanat a l’empresa Minera que no subrogui la concessió, a fi de conservar l’edifici en les condicions actuals, que considera bones per convertir-lo en un apèndix de l’Alberg.
L’estació de Sant Joan va entrar en desús quan el 1980 va tancar la línia de ferrocarril entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Durant vint-i-sis anys va romandre tancada, fins que va consolidar-se la reforma dels dos edificis. Actualment, l’Alberg santjoaní, que va començar sent municipal, el gestiona la Direcció General de Joventut de la Generalitat, a través de la Xarxa d’albergs de Catalunya (Xanascat).
