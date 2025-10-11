Aquests són els trastorns en nens més diagnosticats als centres de salut mental gironins
L’any passat es van atendre més de 8.000 pacients, amb un increment del 7,7% de casos respecte al 2023
El 2024 ha estat un any de creixement de l’activitat assistencial per als serveis de salut mental infantil i juvenil a la Regió Sanitària de Girona. Precisament, aquests centres van atendre 8.345 nens i adolescents l’any passat, un 7,7% més que l’any anterior. Els diagnòstics més comuns van ser el trastorn de l’espectre autista (24%), el TDAH (17%) i els trastorns adaptatius (15%). A més, un 38% dels pacients presentaven condicions de complexitat en salut mental.
Els trastorns de l’espectre autista (TEA) són alteracions del neurodesenvolupament que es caracteritzen per una afectació en la capacitat de comunicació i interacció social, la presència d’un patró de conductes repetitives (interessos restringits, estereotípies, etc.), rigidesa de pensament i una desregulació del perfil sensorial (la manera com processen la informació que capten amb els sentits). Aquestes característiques poden presentar-se en major o menor grau i afectar de diverses maneres la vida de l’infant, l’adolescent i l’adult, i malgrat que poden canviar amb el temps, persisteixen al llarg de tota la vida.
Actualment, els TEA inclouen els diagnòstics anteriors d’autisme, el trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, i la síndrome d’Asperger.
Del total d’atencions de l’any passat per totes les patologies, 2.588 eren primeres visites, amb una edat mitjana de 13 anys. Les visites totals van ascendir a 50.925, amb un increment del 13% respecte al 2023.
Atenció de crisis
Segons dades de la Xarxa de Salut Mental de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona, el Programa d’Atenció a la Crisi Infantil i Juvenil en Salut Mental, que es va estendre a tota la Regió Sanitària de Girona a finals de 2023, va atendre 187 persones el 2024, amb un augment del 32% respecte a l’any anterior. El 56,7% de pacients atesos tenien menys de 14 anys i els diagnòstics més comuns en aquest programa van ser el trastorn de l’espectre autista (39,5%), el trastorn d’ansietat (17,9%) i el trastorn de conducta (10,5%). Aquest model d’atenció a domicili ha demostrat ser eficaç per a infants i joves en situació de complexitat, ja sigui per la seva vulnerabilitat sociofamiliar o pel seu estat psicopatològic.
Tot i els avenços, el sistema de salut mental infantil i juvenil afronta diversos reptes. A nivell català, els temps d’espera per a una primera visita amb un especialista són de 56 dies per a psicòlegs i 45 dies per a psiquiatres. En casos més complexos, aquestes xifres es redueixen a 16 i 14 dies respectivament.
Per altra banda, els llargs intervals entre seguiments, que poden arribar fins a un any, compliquen la gestió de tractaments continus, fet que ha generat queixes per part de les famílies.
Aquesta situació s’ha vist agreujada per la manca de recursos en altres àmbits. Per exemple, segons dades més recents, Càritas Girona ha atès 1.395 persones vulnerables durant el curs 2024-2025, incloent 750 infants i joves. D’aquests, quatre de cada deu no reben suport familiar per estudiar, principalment a causa de la situació econòmica, laboral o d’habitatge de les seves famílies. Aquesta manca de suport pot influir negativament en la salut mental.
