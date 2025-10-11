Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona supera les 20.000 llicències d'armes de foc

Augmenten lleugerament fins a les 20.282, amb predomini dels permisos per a caça major i menor

L’última subhasta d’armes que es va celebrar el 2022 a Girona. / Marc Martí Font

El nombre de llicències i autoritzacions d’armes en vigor a la província de Girona ha experimentat un lleuger augment durant el 2024, passant de 20.130 registres l’any anterior a 20.282, segons les dades del Ministeri de l’Interior. L’increment, d’un 0,75 %, confirma la tendència d’estabilitat observada en els darrers exercicis, amb variacions mínimes any rere any.

Les xifres inclouen totes les modalitats de permisos relacionats amb la tinença i ús d’armes, classificades segons la seva finalitat. Les més nombroses continuen sent les llicències D i E, destinades a armes llargues per a caça major i a escopetes o armes de caça menor, amb 6.327 i 11.243 permisos respectivament. Aquest predomini evidencia el pes de la caça i el tir esportiu dins del conjunt de la tinença d’armes a la província.

Altres categories, com la llicència F, reservada als esportistes de tir olímpic o modalitats similars, compten amb 1.174 permisos, mentre que la B, per a defensa personal —la més restrictiva de totes—, suma 138. Les autoritzacions especials per a menors (AEM), col·leccionistes (L i LR) o reproduccions d’armes (AE i AER) tenen un pes testimonial dins del conjunt provincial, igual que les targetes europees d’armes de foc (TE) i les autoritzacions per a fusells anestèsics (IA), reservades a usos molt específics.

Predomini dels majors de 60 anys

La distribució per edats mostra que el grup majoritari de titulars de llicència a Girona correspon a la franja de 60 a 69 anys, amb 5.210 persones, mentre que només 76 menors d’entre 14 i 17 anys disposen d’autoritzacions especials. Aquesta dada confirma que la tinença d’armes continua sent una activitat concentrada en segments de població de més edat, especialment vinculada a la tradició cinegètica.

A banda de les llicències vigents, a Girona hi consten 1.105 armes dipositades sota diferents categories -des d’escopetes i rifles fins a armes curtes o d’aire comprimit- que han de ser destinades a destrucció. Aquestes peces procedeixen principalment de dipòsits fets per particulars a causa de defuncions, caducitats, revocacions o renúncies, així com d’armes intervingudes per autoritats judicials o administratives.

Segons el balanç anual del Ministeri de l’Interior, durant el 2024 a tot l’Estat s’han registrat 93.501 armes dipositades a disposició del titular, 93.510 sota custòdia judicial i 61.440 sota custòdia administrativa. A partir d’aquest canvi legislatiu, quan un particular porta l’arma a la Guàrdia Civil, té un any per fer-ne la transmissió o si no serà destruïda un cop quedi dipositada a la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil de Girona. Aquest procés garanteix que les armes retirades del mercat no tornin a circular, reforçant així el control i la seguretat en matèria de tinença i ús.

La fi de les subhastes

La província de Girona va celebrar la seva última subhasta d’armes de la Guàrdia Civil el juny del 2022, un esdeveniment que va posar punt final a una llarga tradició entre caçadors i col·leccionistes. En aquella ocasió, es van posar a la venda 770 peces, amb preus de sortida fixats pels propietaris que oscil·laven entre 20 i 1.500 euros. Finalment, la Guàrdia Civil va adjudicar 85 armes, aproximadament un 12 % de l’arsenal, i la peça més cara va ser una escopeta venuda per 2.003 euros.

Aquella subhasta va ser una de les més concorregudes dels darrers anys i va marcar el final d’una pràctica històrica, arran de la modificació del Reglament d’Armes i l’entrada en vigor del Reial decret 726/2020, que prohibeix la venda directa d’armes a particulars a través de subhastes públiques. Des d’aleshores, les armes decomissades o retirades es destinen directament a la destrucció o a la cessió a entitats autoritzades.

