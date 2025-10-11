Les baixes per salut mental van créixer un 17% l'any passat
El 32,6% de les persones amb discapacitat considera que el líder no té en compte les seves opinions
Les baixes laborals per salut mental van experimentar un increment del 17% durant l’any 2024, assolint la xifra de 468.000 a tot Espanya. Són dades fetes públiques en l’esdeveniment Líderes por la Inclusión, una trobada organitzada per la Fundació Eurofirms, amb seu a Girona, per fomentar la conversa sobre el benestar psicològic al lloc de treball i promoure espais laborals més inclusius, sostenibles i sans.
L’esdeveniment va ser un punt de trobada de líders empresarials i experts de grans empreses per a compartir experiències, aprenentatges i estratègies que permetin generar entorns laborals més saludables.
Entre altres dades destacables, el 32,6% de les persones amb discapacitat considera que el líder no té en compte les seves opinions ni els impulsa a mostrar tot el seu potencial.
De fet, el 48,6% de les persones amb discapacitat ha experimentat discriminació una o diverses vegades per motiu de la seva discapacitat, i el 21,9% ha trobat obstacles en sol·licitar ajustaments raonables, com ara teletreball, horaris flexibles o adaptacions ergonòmiques. A més, el 28,5% afirma haver rebut crítiques o queixes injustificades sobre el seu exercici o autonomia.
Més empresaris «cremats»
D’altra banda, coincidint amb el Dia mundial de la salut mental, la Fundació Pimec va anunciar que ha creat un test perquè els propietaris de negocis puguin mesurar si pateixen burnout, és a dir, la síndrome del treballador «cremat».
Segons el test, els empresaris «cremats» creixen des de la pandèmia per la «molt elevada» càrrega de feina i la «difícil» desconnexió. «Si el teu benestar emocional falla, el negoci també pot fallar», alerten els responsables del test, que han remarcat que els empresaris «difícilment» poden desconnectar. Segons expliquen, l’impacte del burnout «s’ha intensificat» després de la pandèmia.
Entre els símptomes, els autors mencionen l’esgotament, la irritabilitat, els trastorns del son o l’estrès. Alhora, indiquen que tot plegat afecta la salut i la presa de decisions.
Idees suïcides
Finalment, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) avisa que un de cada deu metges i infermeres declara tenir pensaments suïcides passius o autolesius per les condicions de treball. És una de les principals conclusions de l’enquesta publicada per l’organització, que recull més de 90.000 respostes d’arreu de la Unió Europea.
