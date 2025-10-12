L’Ajuntament d’Olot regalarà 800 entrades a alumnes de 5è de primària per potenciar l’ús social del català
La iniciativa forma part del conjunt d’accions impulsades des de la regidoria de Llengua Catalana del consistori i, alhora, dona resposta a la petició del Consell d’Infants del 2024
Joana Amat
Després d’iniciar-se l’auditoria sobre l’ús del català al comerç de la ciutat que permetrà analitzar prop de 600 establiments d’Olot, a partir d’aquest octubre i fins a desembre prop de 400 alumnes de 5è de primària de totes les escoles d’Olot podran gaudir de cinema en català gratuït. En concret, es regalaran a tots els infants que cursen 5è de primària de la ciutat – un total de 386 alumnes – entrades dobles per poder gaudir d’una pel·lícula als Cinemes Olot. Precisament els mesos d’octubre i novembre s’ha previst una àmplia oferta de cinema infantil en català amb una nova edició del Cinema Cinc on, durant sis setmanes, es podran veure pel·lícules especialment pensades per al públic infantil.
Les 800 entrades es podran bescanviar d’octubre a desembre i, amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Olot vol fomentar que els infants i les famílies de la ciutat apostin pel cinema en català potenciant el seu ús social en espais d’oci. “Són entrades dobles perquè volem que els infants puguin anar-hi acompanyants i creiem que és una aposta clara per incentivar la participació i potenciar l’ús social de la llengua catalana en espais d’oci i lleure”, assenyala la regidora de Llengua Catalana de l’Ajuntament d’Olot, Susanna Pagès. En aquest sentit, la regidora ha posat en relleu que la iniciativa també dona resposta a una petició que el Consell dels Infants de la ciutat va realitzar l’any passat.
Més accions per fomentar l’ús social del català a la ciutat
Aquesta nova iniciativa forma part del conjunt d’accions que ha impulsat la Regidoria de Llengua Catalana que continua treballant en noves propostes per reforçar l’ús del català en tots els àmbits. El cicle de cinema en català d’aquest estiu, les polseres que s’han repartit durant les Festes del Tura i el vídeo que recull l’experiència de quatre persones que aprenen català, que Cines Olot ja ha començat a emetre i que es pot descarregar al Vimeo de l’Ajuntament d’Olot i les auditories al comerç de la ciutat en són alguns exemples. Totes aquestes accions s’emmarquen en la campanya “En català amb tothom” que vol recordar la importància de mantenir l’ús del català en tots els contextos quotidians. Properament també es posaran en marxa la bústia del català, l’actualització del reglament intern de l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Olot, noves mesures per fomentar la lectura en català a l’alumnat i la instal·lació de pancartes en català a les instal·lacions esportives de la ciutat, entre altres.
