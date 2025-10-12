Mor un ciclista de 81 anys després de patir una sortida de via a Gombrèn
L'accident s'ha produït al quilòmetre 2 de la GI-6659, la carretera de Montgrony
ACN
Un ciclista de 81 anys ha mort aquest diumenge al matí després de patir una sortida de via a Gombrèn (Ripollès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 12.34 hores al quilòmetre 2 de la GI-6659, la carretera de Montgrony. Per causes que encara s'estan investigant, un ciclista ha sortit de la via i ha mort. Es tracta de F. C. J., de 81 anys i veí de Ripoll. Arran del sinistre, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima ja són 119 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025, 5 de les quals ciclistes.
119 morts a les carreteres catalanes aquest 2025
Des de principi d'any, 119 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit (SCT). Gairebé el 45% d'aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). El mes de setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període de l'any passat.
