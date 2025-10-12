Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un ciclista de 81 anys després de patir una sortida de via a Gombrèn

L'accident s'ha produït al quilòmetre 2 de la GI-6659, la carretera de Montgrony

Detall d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra al Complex Egara, en una imatge d'arxiu

Detall d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra al Complex Egara, en una imatge d'arxiu / Albert Segura

ACN

Gombrèn

Un ciclista de 81 anys ha mort aquest diumenge al matí després de patir una sortida de via a Gombrèn (Ripollès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 12.34 hores al quilòmetre 2 de la GI-6659, la carretera de Montgrony. Per causes que encara s'estan investigant, un ciclista ha sortit de la via i ha mort. Es tracta de F. C. J., de 81 anys i veí de Ripoll. Arran del sinistre, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima ja són 119 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025, 5 de les quals ciclistes.

119 morts a les carreteres catalanes aquest 2025

Des de principi d'any, 119 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit (SCT). Gairebé el 45% d'aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). El mes de setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període de l'any passat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents