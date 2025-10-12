El pregó a càrrec del Club Natació Banyoles obre la Festa Major de Sant Martirià de Banyoles
L’entitat banyolina que aquest any celebra el centenari de la seva fundació, ha fet un repàs del vincle esportiu i social del Club amb la ciutat
Joana Amat
Com és tradició, el diumenge abans del cap de setmana de la Festa Major de Sant Martirià de Banyoles, la lectura del pregó ha donat el tret de sortida dels actes d’aquest 2025. En l’any del seu centenari, el Club Natació Banyoles n’ha estat el protagonista, que de la mà del seu president, Jordi Casanova ha fet un recorregut pel vincle de Banyoles amb el Club al llarg d’aquests 100 anys.
El Teatre Municipal ha acollit el pregó de la Festa Major de Sant Martirià 2025, en un acte que ha servit també de reconeixement del centenari que commemora enguany l’entitat. L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha obert l’acte de lectura del pregó destacant que “un dels trets característics de la nostra festa major és que hi participa bona part de la ciutadania banyolina i que atrau a persones de totes les edats d’arreu del territori”, a més de recordar que “la Festa Major de Banyoles és molt més que una tradició: és un reflex viu de la nostra història i de l’esperit que ens uneix com a poble”.
Respecte la figura del pregoner d’enguany, Miquel Noguer ha apuntat diversos aspectes, destacant que “el Club Natació Banyoles és una entitat centenària, indissociable de la vida banyolina des de 1925, que ha portat arreu del món el nom de Banyoles i que és una referència inqüestionable a la nostra ciutat.” Noguer també ha recordat que “hi ha una fita històrica rellevant que va marcar un abans i un després pel club: els Jocs Olímpics del 92 i tot el que van suposar per a l’entitat i per a la ciutat”. Miquel Noguer
A continuació, Jordi Casanova, actual president del Club Natació Banyoles ha ofert un pregó centrat en repassar la vinculació esportiva i social del Club amb la ciutat. Casanova ha agraït a l’ajuntament per escollir-los com a pregoners recordant que “portem tot aquest any celebrant diferents actes per commemorar el nostre centenari, organitzant tant activitats esportives, com d’altres relacionades amb la vida cultural i social de la ciutat, i col·laborant amb diferents entitats banyolines, seguint així el que ha fet el Club al llarg d’aquests 100 anys d’història”.
La lectura del pregó també s’ha recordat noms destacats de la història de l’entitat com els diferents presidents i membres de les juntes directives, i els esportistes més il·lustres de les diferents seccions del Club. Casanova ha finalitzat el pregó destacant que “els principis i valors fundacionals del Club s’han anat seguint al llarg de tots aquests anys. Hem estat capaços d’adaptar-nos a les diferents realitats socials i polítiques del país”. També s’ha recordat la importància que per a l’entitat ha tingut l’educació, la formació i la promoció de l’esport des de la base fins a l’elit.
L’acte de lectura pregó de Jordi Casanova ha estat un repàs de la història del Club Natació Banyoles que ha anat acompanyat de diferents fotografies: des de la primera piscina de l’entitat, situada al costat de l’actual pesquera on hi ha ubicada l’Oficina de Turisme de Banyoles, passant per fotografies de la modernització del Club gràcies a seu subseu olímpica, fins a imatges d’esdeveniments més recents, com la World Rowing Masters Regatta celebrada el passat mes de setembre.
Cent anys nedant
La història del Club Natació Banyoles es remunta a l’any 1925. És una entitat pionera de l’esport a Catalunya i molt lligada a la vida social de l’estany. És la primera entitat social i esportiva de la comarca així com una de les més importants a Catalunya.
Des del maig de 2019 té l’estatus d’Entitat d’Utilitat Pública com a reconeixement administratiu que el CNB està constituït per assolir finalitats d’interès general i sense cap afany de lucre. Actualment, compta amb prop de 10.300 associats i associades. Les seccions esportives del club són la natació, el rem, el piragüisme, el waterpolo, el triatló, l’atletisme, el salvament i socorrisme i el caiac polo, comptant entre totes amb mes de 700 esportistes federats. Des de 1964, de l’entitat n’han sorgit 28 esportistes olímpics i, a banda del vessant esportiu, el Club ha participat activament en esdeveniments socials i culturals a la ciutat de Banyoles.
La història del club va lligada a l’organització de competicions. Des de l’any 1944 té lloc la tradicional Travessia de l’Estany, amb més de 2.000 participants, que és una de les més concorregudes d’Europa.
Cal destacar també que durant els Jocs Olímpics de Barcelona’92, Banyoles va ser escollida seu de rem, es van ampliar les instal·lacions donant lloc a un modern complex socioesportiu de més de 6.000 m2. A partir del 2010 es crea el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, per coorganitzar proves internacionals, com el Campionat d’Espanya de marató en piragüisme, la Coupe de la Jeunesse de rem, la Copa del Món de Triatló o Copes d’Europa i del Món de Triatló, i l’últim gran esdeveniment que ha acollit les instal·lacions del Club ha estat la A l’horitzó, hi ha la World Rowing Masters Regatta, amb més de 3.500 remers veterans provinents dels cinc continents.
El CNBanyoles ha arribat als cent anys amb una excel·lent salut social i esportiva, essent un club referent a nivell català en formació esportiva i en promoció de la salut i de l’activitat física. El que ha permès que l’entitat evolucionés com ho ha fet es deu a un munt de circumstàncies diferents i que es poden resumir en: la implicació d’una massa social molt compromesa amb l’entitat, la fidelitat als valors fundacionals de promoure la pràctica esportiva amb una clara vinculació a la ciutat i al territori, i una gran capacitat d’adaptació a les realitats socials i polítiques, tant locals com nacionals.
