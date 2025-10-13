La Creu Roja rep més de 2.300 euros en material escolar per a infants en risc d'exclusió social a Girona
La campanya impulsada per Carrefour té com a objectiu reduir el gran impacte econòmic que suposa l'inici de curs per a milers de famílies en situació de vulnerabilitat i contribuir a assolir una educació inclusiva
Carrefour i la seva fundació han lliurat a la Creu Roja de Girona un total de 2.306 euros en material escolar per a infants en situació de vulnerabilitat social, en el marc de la campanya 'Tornada a l’Escola Solidària', que es va celebrar durant aquest mes de setembre als tres centres Carrefour de la demarcació i que va comptar amb la col·laboració de 30 persones voluntàries. Les encarregades de distribuir els recursos entre les famílies beneficiàries han estat les assemblees locals de la Creu Roja a Girona, la Garrotxa i Figueres-L’Escala-La Jonquera.
Com en edicions anteriors, Carrefour va arrencar la campanya amb una donació directa de 100.000 euros en material escolar en el conjunt de l'Estat, import al qual s'hi han sumat les donacions dels clients i que ha permès arribar als 300.000 euros, que permetran cobrir les necessitats bàsiques de més de 12.000 menors en risc d'exclusió social residents arreu de l'Estat.
La campanya, que enguany arriba a la seva 17a edició, té com a objectiu reduir el gran impacte econòmic que suposa l'inici de curs per a milers de famílies en situació de vulnerabilitat i "contribuir a assolir una educació inclusiva i de qualitat en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible". També vol ajudar a empoderar els menors en una data tan significativa com és l'inici del curs escolar.
Des del naixement d'aquesta campanya, Carrefour ha lliurat a la Creu Roja més de 7,9 milions d'euros en material escolar en benefici de milers de famílies en situació d'emergència social.
