Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un estudi assenyala l'impacte "positiu" que tenen els camps de boies per a la fauna i la flora del litoral de l'Empordà

A través d'un protocol, s'analitza l'entorn d'aquestes zones d'abalisament durant els mesos de més pressió turística

Mapa de boies instal·lades a l'entorn de les Illes Formigues

Mapa de boies instal·lades a l'entorn de les Illes Formigues / Redacció

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Calella de Palafrugell

Un estudi del Consorci de Conservació del Medi Marí ha revelat "l'impacte positiu" per a la fauna i la flora que tenen els camps de boies instal·lats en diverses zones del litoral de l'Alt i el Baix Empordà. A través d'un protocol, els experts analitzen diversos aspectes com la proliferació d'espècies i el seu desenvolupament o el manteniment de les praderies de posidònia. Un dels creadors del protocol, Boris Weitzmann, explica fa més de vuit anys que estudien les zones d'abalisament i de bany durant l'època d'estiu quan hi ha més "pressió turística". L'objectiu és delimitar el que anomenen "àrees verdes marines" i que estan protegides per les boies. Weitzmann explica que el protocol els permet tenir una visió "global" de tot l'espai.

TEMES

Tracking Pixel Contents