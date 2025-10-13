L’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques reconeix la psiquiatra Cristina Gisbert
La primera edició del Premi Maria Combalia s’estrena en honor a la fundadora de l’entitat i per mantenir viu el seu llegat
L’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques ha atorgat el primer Premi Maria Combalia a la psiquiatra Cristina Gisbert, en reconeixement a la seva trajectòria professional, el seu compromís i la seva sensibilitat en la defensa dels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental.
El guardó es va lliurar aquest dissabte, al teatre del Centre Cívic de Sant Narcís, durant la jornada “Moments”, un dels actes centrals de la primera edició dels Premis Maria Combalia, que l’associació ha instaurat amb el propòsit d’homenatjar la tasca i mantenir viu el llegat de la seva fundadora. La jornada, conduïda per Iolanda Martín, coordinadora de l’associació, va incloure actuacions artístiques dels clubs socials de Figueres i Girona —amb la cançó La Primavera i l’obra teatral Circ Especial—, així com el concurs d’art pictòric “Moments”, que va reconèixer la creativitat i participació de les persones usuàries dels clubs socials de Girona, Figueres, Blanes i Palafrugell. Enguany, les persones guanyadores han estat Daniel Barragán (1r Premi), Anna Mallart (2n Premi) i Sílvia Rodríguez (3r Premi).
La Dra. Gisbert és cap del Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica i cap de Docència de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), i una de les grans referents en el procés de desinstitucionalització de l’antic hospital psiquiàtric de Salt, el primer de Catalunya a tancar la llarga estada psiquiàtrica, fa més de 20 anys. El seu lideratge i visió han estat claus per impulsar un model comunitari de salut mental, basat en la rehabilitació i la vida autònoma de les persones, que s’ha convertit en un referent dins i fora del país.
Des de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), la doctora ha promogut projectes innovadors com l’Espai Obert, desenvolupat conjuntament amb Support-Girona, reconegut internacionalment pel seu valor en la promoció de la vida independent. També ha estat professora a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i autora de diverses publicacions sobre rehabilitació psicosocial i trastorn mental greu.
