L'aeroport de Girona tanca el setembre amb gairebé 300.000 passatgers
La xifra suposa un descens de l’1,8% respecte al mateix mes del 2024
L’Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat 299.797 passatgers durant el mes de setembre, una xifra que suposa un descens de l’1,8% respecte al mateix període del 2024. Tot i aquesta lleugera davallada mensual, el balanç de l’any continua sent positiu: entre gener i setembre, han passat per les seves instal·lacions 1.875.490 viatgers, un 10% més que en els nou primers mesos de l’any passat.
Pel que fa a les operacions, l’aeroport gironí ha gestionat 2.894 vols aquest setembre, un 2% més que el mateix mes del 2024. En el còmput anual, s’han registrat 22.272 moviments d’aeronaus, un 17,4% més que en el mateix període de l’any anterior, segons dades d’Aena.
Ryanair és, de llarg, la companyia que més persones ha transportat des de l'aeroport de Girona entre gener i setembre. L'aerolínia ha mogut 1.494.522 persones a l'aeròdrom, un 79,6% del total. També és la companyia que més viatgers han utilitzat durant el mes de setembre, el darrer de la temporada turística, quan 232.468 turistes s'han enlairat o han aterrat amb avions de la companyia irlandesa, un 77,54% del total.
Els destins estrella durant el mes de setembre han estat Londres, Brussel·les i l'aeròdrom alemany de Weeze. Un total de 21.248 viatgers han connectat amb l'aeroport anglès d'Stansted (un 3,5% més que el mateix mes del 2024. L'enllaç amb Charleroi està en segon lloc amb 19.323 passatgers, tot i que en comparació amb l'any anterior hi ha hagut un descens del 16,2%. Completa el podi l'aeroport de Weeze, amb 17.862 turistes, un 16,1% més que el setembre anterior. Són, seguint el mateix ordre, els tres aeroports que han connectat més passatgers des de l'aeroport de Girona - Costa Brava des de gener.
Tendència de creixement
Aquestes xifres consoliden la tendència de creixement global del 2025, impulsada per l’increment de rutes i la millora de la connectivitat internacional. Tot i que el setembre ha tancat amb una lleugera caiguda en el nombre de passatgers, el conjunt de la temporada d’estiu es manté per sobre dels registres del 2024.
En l’àmbit català, l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat continua sent el principal punt de connexió, amb 5,27 milions de passatgers i 32.402 operacions durant el mes de setembre. Reus ha gestionat 207.811 viatgers i 2.442 vols, mentre que Sabadell ha registrat 4.842 moviments i 430 passatgers. Pel que fa al conjunt del Grup Aena, que inclou 46 aeroports i dos heliports a Espanya, a més de Londres-Luton i 17 aeroports al Brasil, el mes de setembre s’ha tancat amb 35,76 milions de passatgers, un 2,7% més que fa un any. També s’han operat 299.292 moviments d’aeronaus (+2,4%) i s’han transportat 132.905 tones de mercaderies, un 9,9% més que el 2024.
