Nova iniciativa a Girona: un "kit de mama" per a les pacients acabades d'operar de càncer
Es tracta d'una prova pilot a l’hospital Trueta i l’Institut Català d’Oncologia a través de la Fundació Oncolliga
La Fundació Oncolliga Girona i la Unitat Funcional de Càncer de Mama de l’hospital Trueta han creat un “kit de mama” per a les dones que han de fer-se una cirurgia de mama. Aquest kit, personalitzat segons cada pacient, inclou informació, productes per al postoperatori i suport per a la recuperació física i emocional.
També incorpora una targeta de contacte amb la infermera, recomanacions sobre cura i exercicis de fisioteràpia, així com informació sobre serveis complementaris com el banc de perruques.
L’objectiu és facilitar el procés de recuperació i oferir un acompanyament més proper i integral per a pacients amb càncer de mama. Aquesta iniciativa pilot es vol estendre a altres hospitals de Girona en el futur.
"Volem que cada dona que passa per una cirurgia de mama se senti acompanyada, cuidada i informada"
"Volem que cada dona que passa per una cirurgia de mama se senti acompanyada, cuidada i informada. Aquest kit simbolitza aquest suport integral entre l’hospital Trueta i Oncolliga, que compartim l’objectiu de posar la persona al centre de l’atenció”, explica la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa.
"La informació i els petits detalls poden marcar una gran diferència en el procés de recuperació"
Des de la Unitat de Mama de l’hospital Trueta també valoren molt positivament aquesta col·laboració: "La informació i els petits detalls poden marcar una gran diferència en el procés de recuperació. El ‘kit de mama’ és una manera de fer més fàcil i humana aquesta etapa, oferint a les pacients tot el que necessiten per sentir-se segures i ben ateses”, afegeix la doctora i coordinadora de la Unitat, Ester Vila.
Actes per al dia mundial
La Fundació Oncolliga Girona anuncia aquesta nova iniciativa coincidint amb el Dia Mundial del Càncer Metastàtic (13 d’octubre) i pocs dies abans de la celebració del Dia Mundial del Càncer de Mama (19 d’octubre). Amb motiu d’aquestes efemèrides, l’entitat ha programat també diverses activitats destinades a sensibilitzar sobre la malaltia i recaptar fons per seguir ajudant a les persones afectades.
El 16 d’octubre, a les 12 h del migdia, s’ha organitzat la creació d’un llaç humà gegant i la lectura d’un manifest a càrrec de l’escriptora Núria Esponellà, i a la tarda, a l’Hotel Carlemany (19:00 h) tindrà lloc una taula rodona sobre el càncer de mama metastàtic a càrrec de l’oncòloga Helena Pla i amb la participació de diversos pacients. La taula rodona es retransmetrà en directe per YouTube perquè la puguin seguir les persones que no hi puguin assistir presencialment.
Cursa solidària, diumenge
Finalment, el diumenge 19 d’octubre tindrà lloc la sisena edició de la cursa solidària “Corre per les mames”, que se celebrarà simultàniament a vint-i-quatre municipis on l’Oncolliga hi té una delegació local. La inscripció a la cursa es pot fer en línia al web correperlesmames.cat o bé presencialment el mateix dia de la prova. L’Oncolliga valora molt positivament el ritme d’inscripcions i espera superar els 4.000 participants de l’any passat.
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià