Rècord històric d’assalts violents en domicilis a Girona amb 90 casos el 2024
La província registra la sisena taxa més alta de l’Estat, amb 10,9 assalts violents per cada 100.000 habitants i 72 víctimes afectades
Els robatoris violents en domicilis van tancar el 2024 a un nivell que supera qualsevol registre anterior a les comarques gironines, amb fins a 90 casos coneguts segons les dades públiques del Ministeri de l’Interior. Aquesta xifra només inclou els assalts violents que han estat denunciats, però n’hi ha que mai no arriben a registrar-se, ja sigui perquè són assalts entre grups criminals o perquè les víctimes tenen por a represàlies.
Des que hi ha dades públiques disponibles, és a dir, des de l’any 2010, mai no s’havia registrat un nombre tan elevat de robatoris violents en habitatges.
Aquesta tipologia d'assalt és diversa. Hi ha casos en què la violència sorgeix quan els lladres, sense intenció inicial d’utilitzar-la, es troben amb el propietari dins l’habitatge. En altres situacions, els delinqüents actuen amb una planificació prèvia, portant armes i lligant els propietaris per exigir diners, arribant fins i tot a agredir-los físicament.
L’any 2010 és històricament recordat a les comarques gironines amb 50 casos registrats. Molts d’aquells assalts violents van tenir lloc en masies aïllades, afectant especialment empresaris i persones de més recursos. Fins i tot alguns casos van acabar amb crims.
En els últims anys, molts dels casos estan relacionats amb el negoci de la droga. Els Mossos d’Esquadra han detectat un augment de la violència entre bandes vinculades al cultiu i tràfic de marihuana, un tipus d’assalt que sovint no es denuncia, perquè es produeix entre delinqüents.
Enguany, Palafrugell i Osor han estat escenari de dos assalts que il·lustren l’impacte sobre persones grans. El 25 d’agost, un matrimoni d’uns 90 anys de Palafrugell va ser assaltat per individus armats amb ganivets; van robar joies valorades en uns 200.000 euros i l’home va resultar lleument ferit. El 29 de setembre, a Osor, una parella de 88 i 91 anys va patir un assalt violent a casa seva: quatre encaputxats els van lligar i colpejar mentre regiraven l’habitatge i s’emportaven documentació i objectes de valor. En ambdós casos, els Mossos d'Esquadra han iniciat investigacions per localitzar els responsables, de moment no han transcendit detencions.
Més de la meitat, resolts
Dels 90 casos que la policia va tractar a Girona el 2024, 51 han acabat resolts, el que representa un 56,7 % dels fets denunciats. Com a resultat de l’actuació dels Mossos, hi ha hagut 30 detencions, un 33 % dels casos, de les quals 25 són homes (83 %) i 5 dones (17 %). La franja d’edat majoritària dels arrestats és la de 18 a 30 anys, amb 13 detinguts (43 %) en aquesta franja.
Un altre aspecte a destacar és el Girona té la sisena taxa més alta de l’Estat, amb 10,93 assalts violents per cada 100.000 habitants durant el 2024.
Per davant hi ha la província de Barcelona, que lidera la llista amb 12,77 assalts per cada 100.000 habitants, seguida d’Alacant amb 11,40, Múrcia amb 11,38, Almeria amb 11,27 i Tarragona amb 10,99. Girona, tot i ocupar la sisena posició, continua sent una zona amb un risc notable, situant-se per sobre de València, Lleida, Melilla o Ceuta, que també registren taxes elevades però lleugerament inferiors.
Aquests assalts sovint deixen les víctimes amb por, i depenent de la força utilitzada pels lladres, poden acabar amb lesions. Dels 90 robatoris violents en domicilis del 2024, hi ha hagut 72 víctimes, de les quals 43 són homes (60 %) i 29 dones (40 %). La franja d’edat majoritària és entre 41 i 64 anys, amb 24 víctimes (33 %) en aquesta franja.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià
- La inversió més forta del Girona, a l'altura dels grans de la Lliga