El SEM ha atès 360 persones a Girona per la calor aquest estiu
L'àmbit de les comarques gironines ha sigut un dels més afectats per les elevades temperatures
Segons càlculs del Ministeri de Sanitat s'han produït un total de 82 defuncions atribuïbles a aquesta causa
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 360 persones a les comarques gironines per problemes mèdics relacionats amb la calor aquest estiu, concretament al període que va des de l' 1 de juny fins al 30 de setembre de 2025. Es tracta d'un dels àmbits amb més afectats, ja que és el que en suma més després de Barcelona Ciutat (516) i l'Àrea Metropolitana Nord (492). Entre les sis regions sanitàries amb més atesos també hi ha Barcelona Metropolitana Sud (315), Camp de Tarragona (292) i Penedès (217 persones ateses).
Des de l'inici de l'activació del Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS) s'han registrat a Catalunya tres períodes en els quals les temperatures màximes observades -tant diürnes com nocturnes- han estat de manera continuada en el rang de calor intensa o molt intensa (sobrepassant el valor superior d'aquest interval en més de 2 °C). El primer període va durar del 28 de maig a l'1 de juny i el segon va començar el 9 de juny i va mantenir-se fins al 6 de juliol. Aquest segon episodi va afectar especialment les comarques de Ponent, la Catalunya Central, el Litoral Central i les comarques de Girona.
El tercer i darrer episodi va començar el 9 d'agost i va acabar el dia 19 del mateix mes. La temperatura mitjana màxima durant el dia a Catalunya va ser de 37,8 °C el dia 16 d'agost, superant en 4,8 °C el límit superior de les sèries històriques, coincidint a més amb un episodi d'alt risc d'incendi. Des de l'inici del pla s'han realitzat 427 alertes de calor intensa o molt intensa diürna o nocturna en 39 comarques de Catalunya. Les comarques amb més alertes han estat el Segrià, el Pla d'Urgell i el Baix Llobregat.
Gairebé la meitat ha requerit l’activació d’una ambulància
Pel que fa al total de Catalunya, des de l' 1 de juny fins al 30 de setembre de 2025 el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 2.484 persones per afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 49% ha requerit l’activació d’una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 51% han estat ateses de forma no presencial pel servei 061 Salut Respon. Un 52% de les persones afectades han estat dones i un 48% homes.
En tots els episodis de calor, Protecció Civil, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ha informat els municipis de les zones afectades demanant-los que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
Una vuintantena de morts
Per altra banda, segons les estimacions de l’Institut de Salut Carles III, que recull dades a través del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo), un dispositiu del Ministeri de Sanitat que observa quants espanyols moren cada dia i compara aquestes xifres amb allò que seria esperable, a les comarques gironines hi ha hagut un total de 82 morts aquest estiu per causes atribuïbles a les altes temperatures. El nombre de morts s’ha repartit de forma bastant equitativa entre el juliol i l’agost, marcats per dues onades de calor intenses. En el cas del setembre no n'hi ha hagut cap.
