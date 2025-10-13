Sis ciutats gironines podran accedir a ajudes estatals per millorar el transport públic
La nova Llei de Mobilitat Sostenible incorpora, a proposta de Junts, una modificació que inclou Figueres, Lloret, Blanes, Palafrugell, Roses i Olot
Olot, Figueres, Lloret de Mar, Blanes, Palafrugell i Roses podran optar a les subvencions estatals per al transport públic i projectes de mobilitat sostenible. La nova Llei de Mobilitat Sostenible, aprovada recentment, incorpora una modificació que obre la porta a aquestes ciutats mitjanes, fins ara excloses d’aquestes ajudes.
El canvi rebaixa els requisits que imposava l’Estat per poder accedir als fons. Fins ara, només hi tenien dret les capitals de demarcació o municipis de més de 50.000 habitants, o bé aquells amb més de 20.000 habitants i un mínim de 36.000 unitats cadastrals. A partir d’ara, aquest llindar es redueix fins a les 27.000 unitats cadastrals, fet que permet incorporar dinou municipis més a tot Catalunya, sis dels quals a les comarques gironines.
La diputada al Congrés Marta Madrenas ha explicat aquest dilluns a Girona que la modificació «respon a la realitat urbana catalana, amb municipis mitjans i disseminats que necessiten més suport per finançar el transport públic». Segons ha dit, l’acord «permetrà obtenir ajudes de centenars de milers d’euros per ciutat i any». La diputada ha apuntat que la xifra podria superar «els 600 o 700 mil euros anuals per municipi, només en transport públic», i que aquests diners també es podran destinar a altres iniciatives de descarbonització.
No complien els requisits mínims
Madrenas ha remarcat que fins ara localitats com Olot s’havien presentat sense èxit a convocatòries estatals perquè no complien els requisits mínims, i ha valorat que el canvi «permetrà compensar el model territorial propi de Catalunya, on molts municipis no tenen un únic centre i estan formats per diversos nuclis o urbanitzacions». Segons ha afegit, «aquesta modificació reconeix aquesta realitat i fa que, per fi, puguin rebre suport per mantenir serveis essencials com el transport públic».
Des de Palafrugell, el regidor David Martín ha destacat que la mesura «és una oportunitat per poder implementar, finalment, un transport públic municipal». Ha explicat que la ciutat «té quatre nuclis principals, tres d’ells costaners —Calella, Llafranc i Tamariu—, i ara podrem oferir un servei estable que la ciutadania ens reclama des de fa temps». Segons Martín, aquesta modificació «demostra que Junts és un partit amb vocació municipalista» i que «aquestes ajudes facilitaran la vida als ajuntaments i permetran donar millors serveis i oportunitats als veïns i veïnes».
El regidor de Lloret de Mar, Jordi Martínez, ha coincidit que l’ajut serà «clau per garantir la viabilitat d’un servei que fins ara era totalment deficitari». Ha afegit que la mesura «permetrà dedicar recursos a altres polítiques municipals» i que «ajudarà a fer arribar el transport públic a zones disseminades com Lloret Residencial, Roca Grossa o el Jaruco, que avui no tenen servei». «És molt important poder incloure aquests nuclis allunyats, perquè són part del municipi i també necessiten estar connectats», ha remarcat.
Finalment, el diputat Josep Maria Cervera ha celebrat que la incorporació d’aquests municipis «donarà aire als ajuntaments i reforçarà les polítiques de mobilitat sostenible». Ha assegurat que «tot el que siguin ajudes econòmiques per al transport i la mobilitat és benvingut» i que la modificació «és una fita important per al món local».
