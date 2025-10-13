Uns 400 alumnes de primer d’ESO participen en tallers d’educació viària de la Policia Local de Banyoles
Els joves repassen les normes de trànsit i aprenen a moure’s de manera segura amb bicicletes i patinets”
Uns 400 alumnes de primer d’ESO dels instituts de Banyoles han participat en els tallers d’educació viària que ha organitzat la Policia Local als mateixos centres educatius. La iniciativa forma part de les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que es va celebrar del 16 al 22 de setembre.
Entre finals de setembre i aquesta setmana, els agents han visitat els instituts Josep Brugulat, Pere Alsius i Pla de l’Estany, així com l’Escola Casa Nostra, per fer els tallers. Jordi Carretero, regidor de Polítiques de Seguretat Pública i Via Pública, destaca que es vol incidir en "la seguretat viària i la prevenció d’accidents de trànsit, especialment entre l’alumnat de primer d’ESO que han acabat l’educació primària i comencen a desplaçar-se de forma autònoma per anar als centres educatius de secundària”.
Durant els tallers, els agents han recordat la normativa de trànsit, amb especial atenció als desplaçaments a peu, en bicicleta i amb Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). Emili García, inspector de la Policia Local, apunta que han “aprofitat aquests tallers per explicar als joves les modificacions de la nova Ordenança Municipal de circulació, on hi ha diferents canvis que afecten als VMP, com són els patinets elèctrics, que són un dels mitjans de transport que més fan servir aquests nois i noies. Els hi hem explicat les vies per on poden circular i que han de tenir en compte que no poden circular per la vorera, anar contra direcció o que han de respectar els senyals de trànsit com són el semàfors i stops”, destaca en un comunicat l'Ajuntament de Banyoles.
Per fer pràctica, la Policia Local ha muntat als centres un circuit d’educació viària. L’alumnat s’ha desplaçat a peu, en bicicleta o patinet respectant la normativa. Quan un jove cometia una infracció, se l’aturava i se li explicava com actuar correctament en el futur.
