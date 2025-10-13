Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
Els Mossos han obert una investigació i busquen els lladres que van robar diners i joies
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació arran d’un robatori violent que va tenir lloc dijous passat, 9 d’octubre, en un pis del carrer de la Verge del Carme, a la ciutat d’Olot.
Els fets van passar pels volts de tres quarts de vuit del vespre, quan tres individus encaputxats es van esmunyir a l’interior de l’habitatge després d’accedir-hi per una finestra. Mentre remenaven la casa, el propietari els va sorprendre. En aquell moment es va produir un forceig, durant el qual un dels assaltants li va provocar un tall al braç amb una arma blanca. Malgrat la ferida, l’home no va resultar ferit de gravetat i va poder alertar posteriorment els serveis d’emergència.
Després de l’agressió, els assaltants van aconseguir fugir amb el botí: diners, un rellotge i diverses joies del domicili. Els Mossos d’Esquadra van activar patrulles a la zona per intentar localitzar-los, però els tres individus van aconseguir escapar abans no arribés la policia.
La Unitat d’Investigació de la comissaria de la Garrotxa s’ha fet càrrec del cas i està treballant per identificar i detenir els autors del robatori. De moment, no s’ha produït cap detenció, segons han confirmat fonts del cos policial.
