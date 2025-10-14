Entra en funcionament un pàrquing gratuït amb 125 places a Banyoles
Està ubicat a l’espai de les antigues naus de l’empresa pelletera de Can Durall
L’Ajuntament de Banyoles ha posat en funcionament el nou pàrquing públic gratuït ubicat a l’espai de les antigues naus de l’empresa pelletera de Can Durall, sota el monestir de Sant Esteve, i a cinc minuts a peu de la plaça Major.
L’equipament s’ha fet amb la voluntat d’afavorir els aparcaments que beneficien les zones del barri vell, Can Puig, Canaleta i d’accés ràpid pels vehicles que pugin per l’avinguda de La Farga. De les 125 places, quatre són per vehicles de persones amb mobilitat reduïda. També s’hi ha d’afegir una bateria per a 12 motos i 45 places per a bicicletes.
Amb aquest nou aparcament de Can Durall més el de carrer Masdevall, sumen unes 200 places gratuïtes a pocs munits del centre de la ciutat, que permetrà descongestionar les principals artèries de circulació de Banyoles, com ara el passeig Constants i les avingudes Llibertat i dels Països Catalans.
