Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ERC acusa el govern de Sant Joan de les Abadesses de perjudicar el comerç local

La pèrdua de més de setanta aparcaments genera la preocupació per la mobilitat al centre del municipi

L'Ajuntament ha eliminat les places d'estacionament de cotxes al carrer del Jurisconsult Joan de Socarrats

L'Ajuntament ha eliminat les places d'estacionament de cotxes al carrer del Jurisconsult Joan de Socarrats / Jordi Remolins

Jordi Remolins

Jordi Remolins

Sant Joan de les Abadesses

El grup d’ERC a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ha acusat l’equip de govern de perjudicar la dinamització del comerç de proximitat, per la pèrdua de més de setanta places d'estacionament al centre del municipi. El grup liderat per Sergi Albrich acusa la gestió de l’alcalde Ramon Roqué, d’haver afectat les persones grans o amb mobilitat reduïda que necessiten anar a comprar o bé accedir al consultori mèdic.

Durant els últims mesos el centre de la vila s’ha vist afectat per les obres de reforma del passeig Comte Guifré, les places Torres i Bages, Abadia, Clavé o el carrer Ramon d’Urg, on s’ha implantat el carril bici. Aquesta circumstància ha perjudicat les places d’aparcament sobretot durant el cap de setmana, quan la presència de visitants i segons residents augmenten la demografia del municipi. Els republicans assenyalen també que no s’hagi canviat l’ús de la zona de les Cinc Fonts, on es va dir que s’hi limitaria l’estacionament d’autocaravanes, però no s’ha aplicat encara.

La proposta d’ERC demana analitzar la disponibilitat de solars municipals o privats per destinar-los a aparcaments, reordenar espais existents, prioritzar-los per gent gran o amb dificultats de mobilitat, i la coordinació amb els comerciants per acotar les necessitats del municipi. El grup de MES que governa Sant Joan fa anys que impulsa un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que pretén fomentar la prioritat dels vianants al centre del poble en detriment del trànsit rodat de vehicles amb motor.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents