ERC acusa el govern de Sant Joan de les Abadesses de perjudicar el comerç local
La pèrdua de més de setanta aparcaments genera la preocupació per la mobilitat al centre del municipi
El grup d’ERC a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ha acusat l’equip de govern de perjudicar la dinamització del comerç de proximitat, per la pèrdua de més de setanta places d'estacionament al centre del municipi. El grup liderat per Sergi Albrich acusa la gestió de l’alcalde Ramon Roqué, d’haver afectat les persones grans o amb mobilitat reduïda que necessiten anar a comprar o bé accedir al consultori mèdic.
Durant els últims mesos el centre de la vila s’ha vist afectat per les obres de reforma del passeig Comte Guifré, les places Torres i Bages, Abadia, Clavé o el carrer Ramon d’Urg, on s’ha implantat el carril bici. Aquesta circumstància ha perjudicat les places d’aparcament sobretot durant el cap de setmana, quan la presència de visitants i segons residents augmenten la demografia del municipi. Els republicans assenyalen també que no s’hagi canviat l’ús de la zona de les Cinc Fonts, on es va dir que s’hi limitaria l’estacionament d’autocaravanes, però no s’ha aplicat encara.
La proposta d’ERC demana analitzar la disponibilitat de solars municipals o privats per destinar-los a aparcaments, reordenar espais existents, prioritzar-los per gent gran o amb dificultats de mobilitat, i la coordinació amb els comerciants per acotar les necessitats del municipi. El grup de MES que governa Sant Joan fa anys que impulsa un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que pretén fomentar la prioritat dels vianants al centre del poble en detriment del trànsit rodat de vehicles amb motor.
