ERC reclama que Lloret i l’Escala habilitin espais de dol perinatal als cementiris
Els republicans recorden que els dos municipis van aprovar la iniciativa fa més de tres anys però encara no l’han executat
Esquerra Republicana denuncia que Lloret de Mar i l’Escala encara no han habilitat un espai de dol perinatal als seus cementiris municipals, tot i que les respectives corporacions van aprovar-ho en ple fa més de tres anys. Aprofitant que demà és el Dia Internacional del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, el partit ha reivindicat la necessitat de disposar d’aquests espais com a reconeixement i suport a les famílies que han patit la pèrdua d’un fill o filla durant l’embaràs o poc després del part.
A Lloret, el ple municipal va aprovar el 31 d’octubre del 2022 una declaració institucional que establia que es dotaria “el municipi d’un espai físic de suport i comfort per a aquelles persones que han patit una pèrdua” d’aquest tipus. Un any més tard, Esquerra va tornar a portar el tema al plenari per reclamar que s’executessin els acords, però “tres anys més tard de la declaració institucional, Lloret encara no disposa d’aquest espai”.
El portaveu del grup municipal, Albert Ferrández, ha expressat que “no entenem com un municipi de més de 40.000 habitants en el que s’ha fet una declaració institucional per donar suport a totes aquelles famílies que desgraciadament han patit la pèrdua d’un fill o filla durant l’embaràs o poc després del part, encara no disposi d’un espai on es pugui anar-los a recordar”, i ha afegit que “és un clar exemple de la manca de gestió en aspectes socials que té aquest equip de govern”.
A l’Escala, la situació és similar. El desembre del 2021, ERC va demanar crear una zona de reconeixement del dol perinatal als cementiris del municipi, una proposta que va rebre el suport del govern local. El febrer del 2024, davant la manca d’avenços, el grup republicà va tornar-ho a reclamar a través d’una moció que es va aprovar per unanimitat. Tot i així, “malgrat que l’equip de govern va reconèixer fa més d’un any que s’hi havien compromès i va entomar el mea culpa per no haver-ho executat, seguim igual, sense que les famílies tinguin un espai on poder retre un record als fills o filles”, ha explicat la portaveu i regidora d’Esquerra a l’Escala, Etna Estrems.
ERC destaca que altres municipis gironins, com Palamós, Breda, Llagostera, Palafrugell, Santa Coloma de Farners o Girona, ja disposen d’espais dedicats al dol perinatal als seus cementiris municipals.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Acaba amb els problemes de la mampara de bany
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària