Junts fiscalitzarà els treballs dels nous tallers de manteniment de l'R3 a Ripoll
El partit vol fer un seguiment del projecte, pressupostat en 16,6 milions d’euros, i demana garanties d’aïllament acústic
Junts farà un seguiment dels treballs dels nous tallers de manteniment de la línia R3 a Ripoll, una infraestructura llargament reivindicada que té un pressupost de 16,6 milions d’euros.El senador de la formació Joan Bagué, el diputat al Parlament Jordi Munell, i el portaveu del grup municipal Ferran Raigón, han visitat recentment l’emplaçament dels futurs tallers. Durant la trobada, Bagué ha explicat que ha adreçat una petició escrita al Ministeri de Transports per tal de “fer un seguiment exhaustiu del projecte i l’obra”, conjuntament amb el grup de Junts per Ripoll.
Raigón ha remarcat que es tracta “d’una inversió important per a Ripoll” i ha assegurat que la formació en farà seguiment “per garantir que es faci i que es faci bé”. Segons Junts, la construcció dels tallers convertirà l’estació de Ripoll en un punt clau de la R3, ja que permetrà dur-hi a terme reparacions i revisions de trens sense haver de desplaçar-los a altres centres de manteniment de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’objectiu és evitar colls d’ampolla, agilitzar els processos i millorar la qualitat del servei, a més d’afavorir la contractació de perfils tècnics especialitzats.
Durant la visita, els representants del partit també van abordar les possibles afectacions acústiques que l’activitat del nou equipament pugui generar en el futur. Tot i que l’emplaçament queda allunyat dels habitatges més propers, Junts demanarà a ADIF i Renfe que garanteixin unes condicions d’aïllament sonor adequades.
