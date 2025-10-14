Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jutgen un home que afronta 18 anys de presó per agredir sexualment una menor a Puigcerdà a canvi de comprar-li un mòbil

També l'acusen de pagar diners a un jove per fer-se passar per ell en els missatges on reconeixia les relacions

L'acusat de violar repetidament una menor a Puigcerdà al judici a l'Audiència

L'acusat de violar repetidament una menor a Puigcerdà al judici a l'Audiència / Gerard Vilà (ACN)

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Girona

L'Audiència de Girona jutja un home acusat d'agredir sexualment i de forma reiterada una menor a Puigcerdà, a canvi de comprar-li un mòbil. Segons argumenten les acusacions, víctima i acusat es van conèixer el 2020 arran de la cunyada de l'home que era la millor amiga de la jove. No va ser fins el 2021, però, que es va produir la primera agressió sexual, quan la víctima tenia 14 anys. Segons ha relatat la jove al tribunal, l'home la va convèncer per tenir relacions sexuals i, a canvi, li donava punts per aconseguir un telèfon mòbil, com el que tenia la seva amiga. La víctima ha assenyalat que, a vegades, l'home també li va demanar fotos d'ella despullada. L'acusat s'enfronta a 18 anys de presó, mentre que la defensa en demana l'absolució.

