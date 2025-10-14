Les policies locals rebran formació per actuar contra les VTC que prestin serveis il·legals fora de Barcelona
Tito Álvarez denuncia que hi ha casos de diversos vehicles que operen amb una mateixa llicència i la matrícula doblada
El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que les policials locals de nombrosos municipis rebran formació per actuar contra els VTC que ofereixen serveis urbans il·legals fora de Barcelona. Després de reunir-se amb el comissari dels Mossos d'Esquadra i cap de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Sallent; i el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Llimones, Álvarez ha detallat que aquestes formacions inclouran capitals de comarca i demarcació com Girona, Tarragona, Sitges, Mataró, Terrassa, Granollers o Reus, entre d'altres. El portaveu d'Élite Taxi també ha denunciat que s'han detectat casos de propietaris que fan circular "cinc o sis vehicles" amb les matrícules doblades i sota la mateixa llicència de VTC.
"Les VTC s'estan estenent per tot el territori i aquí som 10.500 llicències, però en una població com Sitges són 30 taxis. I així passa en totes les poblacions de la costa", ha dit.
Les formacions tindran lloc aquest mateix mes d'octubre i novembre, segons ha acordat el sindicat de taxistes amb el comissari dels Mossos d'Esquadra i cap de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Sallent; i el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Llimones. La previsió és que en un mes i mig les policies locals ja estiguin formades i a punt per "actuar de manera individual i sense avisar" amb l'objectiu que les campanyes siguin "efectives".
Álvarez s'ha mostrat molt satisfet per l'acord, que ha qualificat "d'històric", i ha recordat que fa "més de 12 anys" que el sector lluita contra l'intrusisme en el món del taxi. "I per a nosaltres, aquest compromís és molt important", ha insistit.
El portaveu d'Élite ha ressaltat que a les VTC ja se'ls "havia acabat la barra lliure" amb la futura Llei del taxi, que ja s'està tramitant al Parlament. "Els taxistes de la resta de Catalunya estan patint molt perquè l'impacte de 10 VTC en una població que té 20 taxis és letal", ha subratllat.
D'altra banda, Álvarez ha acusat propietaris de llicències de VTC de doblar matrícules i llogar cotxes del mateix model amb l'objectiu d'oferir servei amb "cinc o sis vehicles" sota una mateixa llicència. En aquest sentit, ha assenyalat el compromís per compartir les dades d'aquests vehicles i localitzar-los i "castigar-los més durament", en especial a l'aeroport.
Persecució als taxistes que volen "estafar"
En una trobada amb els mitjans de comunicació aquest dimarts, Álvarez ha comentat que també se centraran els esforços contra els taxistes que simulen oferir un servei amb tarifa 3 (tarifa tancada) quan en realitat demanen preus abusius a turistes, en especial a la sortida de discoteques, o persones que es troben en la necessitat de viatjar urgentment.
Segons el portaveu d'Élite, l'IMET ha elaborat una base de dades on qualsevol policia que detecti un taxista amb tarifa 3 pugui saber mitjançant la matrícula si realment té un servei contractat per aplicació o no.
Després d'aquest acord amb els Mossos d'Esquadra i el responsable de les policies locals, Élite Taxi ha desconvocat les mobilitzacions previstes per aquest dimarts a Mataró, amb la participació dels taxistes de la ciutat i dels de la Costa Brava; i la mobilització d'aquest dimarts entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels.
