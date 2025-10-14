Mor Quimet Duran, ànima dels Manaies de Banyoles
El president d’honor del Manípul de Manaies de Banyoles tenia 79 anys
Banyoles va perdre dilluns una de les seves figures més emblemàtiques del món de les tradicions populars. Joaquim Duran Ametller, conegut com a Quimet Duran, ha mort als 79 anys. President d’honor del Manípul de Manaies de Banyoles, va ser durant dècades l’ànima i el motor de l’entitat, a la qual va dedicar bona part de la seva vida.
De professió administratiu i corredor d’assegurances, Duran va esdevenir una peça fonamental per mantenir viva i fer créixer la presència dels Manaies a la ciutat. Va exercir de president i va assumir múltiples responsabilitats, des de la recerca de recursos i col·laboracions fins a la gestió logística i d’imatge del grup. La seva figura, al capdavant del manípul durant la Processó dels Dolors, es va convertir en una imatge icònica de la Setmana Santa banyolina.
L’actual president del Manípul, Josep Duran, ha destacat a Ràdio Banyoles que Quimet va viure per als Manaies i que la seva trajectòria és inseparable de la història de l’entitat. “Ha estat la flama que ha guiat el camí de tots nosaltres”, ha afirmat.
Un dels grans somnis de Duran va ser dotar els Manaies d’una seu pròpia. Després d’anys de treball, va aconseguir que l’antiga església de la Sagrada Família, a la plaça de les Rodes, es convertís en el centre neuràlgic del Manípul. En reconeixement a la seva tasca, l’espai va ser batejat amb el seu nom durant la inauguració l’any 2021, en un dels seus darrers actes públics. L'any 2009 va ser pregoner de la Festa de Sant Martirià.
