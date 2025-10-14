El pols de l’ocupació temporal davant del Black Friday i Nadal: entre l’oportunitat i el repte
L'empresa de treball temporal Quality Temporal assenyala que el gran repte és filtrar i seleccionar candidats amb rapidesa sense sacrificar la qualitat, i per això recomana definir amb exactitud els perfils requerits per evitar desercions o incompatibilitats un cop iniciat el contracte
Amb l’arribada del Black Friday i la campanya de Nadal, les empreses de comerç, logística, transport i serveis eleven de manera significativa les seves expectatives de venda. Però aquest creixement no es viu només als aparadors o a les xifres de facturació: també es tradueix en onades de contractació temporal per donar resposta a l’increment de la demanda. En aquest escenari, el treball temporal es converteix en una eina clau per a moltes organitzacions.
Contractacions massives amb temps limitat
El moment requereix rapidesa, però no improvisació. Tal com assenyalen des de Quality Temporal, és fonamental dissenyar prèviament una estratègia de contractació que permeti anticipar el pic de feina —dates estimades, nombre de vacants, perfils necessaris, durada del contracte i retribució— i convertir aquests elements en un full de ruta clar.
“De cara a la propera campanya de Black Friday, sectors com la indústria farmacèutica, cosmètica, retail, alimentació, atenció al client o logística, preveuen un augment de producció que s’allarga fins Nadal a causa de l’alta demanda que es produeix durant aquesta època”, explica Anna Rovirosa, experta en selecció de Quality Temporal.
Sense aquesta planificació, els processos poden desbordar-se: ofertes tardanes, perfils que no acaben d’encaixar i una despesa de temps i recursos innecessària.
Selecció ràpida, però rigorosa
El gran repte és filtrar i seleccionar candidats amb rapidesa sense sacrificar qualitat. Des de Quality Temporal recomanen definir amb exactitud els perfils requerits —tasques, competències i condicions— per evitar desercions o incompatibilitats un cop iniciat el contracte.
“Els perfils més sol·licitats en aquest període solen ser manipuladors/es, mossos/es de magatzem, teleoperadors/es i personal per a botigues”, afegeix Rovirosa, que destaca que les campanyes comencen a principis de novembre i s’allarguen fins al gener (rebaixes), tot i que la recerca de personal s’inicia ja a finals de setembre i durant el mes d’octubre.
L’anticipació, per tant, és clau per captar els millors candidats abans que siguin absorbits per la competència. Alhora, incorporar eines tecnològiques —com cribratges automàtics o entrevistes virtuals— pot agilitzar els processos sense renunciar al rigor en la selecció.
Prevenció de l’abandonament
Un dels riscos més habituals quan es contracta amb urgència és l’anomenat "ghosting laboral" o l’alta rotació durant els primers dies. Per minimitzar aquestes pèrdues, és clau acompanyar el nou treballador des del primer dia amb un bon pla d’acollida, encara que sigui breu. Aquest acompanyament ajuda a integrar-se ràpidament a l’equip, redueix l’absentisme inicial i genera compromís amb l’empresa des del principi.
A més, el procés d’incorporació exprés no ha de ser excusa per descuidar les condicions contractuals, la formació mínima necessària o la claredat en les expectatives.
La variable de l’employer branding
Tot i que els llocs siguin temporals, l’experiència que viuen les persones que els ocupen no queda aïllada. Des de Quality Temporal es remarca la importància de cuidar totes les fases del procés —des de l’oferta fins a la incorporació— com un exercici de marca ocupadora. Si qui treballa amb tu en parla bé, encara que sigui per poc temps, aquesta reputació pot afavorir futures contractacions i construir una base sòlida de candidats interessats per a properes campanyes.
L’arribada del Black Friday i Nadal suposa un pols intens per al mercat laboral temporal: una finestra d’oportunitat per a les empreses que gestionin bé el seu capital humà, però també un repte per a aquelles que no planifiquin amb rigor. En un entorn on la rapidesa és decisiva, no n’hi ha prou amb cobrir vacants: cal fer-ho bé, cuidant l’experiència del treballador i la qualitat del servei. En aquest sentit, Girona i Catalunya en general acullen un escenari amb àmplies oportunitats pel treball temporal en aquestes temporades.
Enguany, l’èxit no només es mesurarà pel volum de vendes, sinó també per la capacitat de les empreses de convertir les contractacions temporals en experiències laborals positives que perdurin més enllà de la campanya.
Més informació
Oficines a Girona: Carrer de Cristòfol Grober, 6, 2n 3a
Trucant al 972 67 86 48
