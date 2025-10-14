El president de la Diputació de Girona rep el cònsol honorari de Panamà a Girona
Miquel Noguer i Benet Rovira han tractat temes d’interès comú relacionats amb les comarques gironines
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha rebut aquest dimarts el cònsol honorari de Panamà a Girona, Benet Rovira, en una trobada institucional celebrada al Palau de la Diputació. Durant la reunió, ambdós han intercanviat opinions sobre l’actualitat i han abordat diversos temes d’interès comú per a les dues institucions vinculats a les comarques gironines.
En el marc de la visita, Noguer ha obsequiat el diplomàtic amb una reproducció d’un bust de la deessa Demèter i un lot de productes del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent, com a mostra de cortesia institucional.
