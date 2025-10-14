Sis positius per drogues i alcohol en un macrocontrol a la C-17 a Ripoll
Una quarantena d'efectius van controlar prop de 900 vehicles
Els Mossos d'Esquadra han interposat 17 denúncies per excés de velocitat i 17 més per distraccions al voltant durant un macrocontrol de trànsit que es va fer el 9 d'octubre passat a la C-17 a Ripoll. El control, coordinat entre diferents cossos policials i departaments, va comptar amb una quarantena d'efectius que van revisar uns 900 vehicles -turismes, camions i furgonetes-. Es van imposar 4 denúncies de transports, algunes per circular amb excés de pes; i també es van instruir dos atestats per delictes contra la seguretat viària, un per circular sense carnet per manca de punts. A més, es van fer 71 proves de detecció de drogues i alcohol, amb 5 positius per drogues i un per alcohol.
En total es van controlar prop de 900 vehicles, tant turismes com camions i furgonetes. Es van interposar 4 denúncies de transports, algunes per infraccions com les de circular amb excés de pes. També es van instruir dos atestats per delictes contra la seguretat viària, un d’ells per circular amb pèrdua del permís de conduir per manca total de punts.
Quant als controls de velocitat efectuats al punt quilomètric 88.1, on la velocitat es limita a 100 km/h, es van denunciar 17 vehicles per infraccions. La velocitat més elevada es va detectar a 142 km/h. Respecte als controls de distraccions al volant, dels 70 vehicles vigilats, 17 van quedar denunciats.
Els Mossos van dur a terme 71 proves de detecció de drogues i alcohol, amb cinc positius administratius per conduir sota els efectes de substàncies psicotròpiques i un positiu administratiu per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.
El cos d'Agents Rurals, per la seva part, va aixecar dues actes, una denúncia per infracció del Reglament General d'Armes i una altra on es va intervenir un rifle semiautomàtic al propietari que el portava amb una taxa d'alcohol de 0.50 mg/l.
Per la seva banda, la Policia Nacional va identificar 12 persones i 3 van quedar citades pel procediment ordinari d’expulsió d’acord amb la Llei d’Estrangeria. La Guàrdia Civil va aixecar dues actes més per infraccions de contraban, i per la seva part, el Departament d’Inspecció de Treball va controlar 12 vehicles d’empreses i 14 persones, i van detectar dues infraccions per mancança d’obtenció de l’alta a la seguretat social.
Al macrocontrol de trànsit, transports i seguretat ciutadana hi van participar els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Ripoll, juntament amb efectius de la Policia Local de Ripoll, de la Policia Nacional, d'agents de la Guàrdia Civil, del Cos d'Agents Rurals i d'Inspecció de Treball de la Generalitat. El control es va fer entre dos quarts de quatre i dos quarts de set de la tarda del dia 9 d'octubre al punt quilomètric 90.5 de la C-17, al municipi de Ripoll.
L'objectiu del control, segons informen els Mossos, és reduir la sinistralitat viària al Ripollès, però també augmentar la percepció de seguretat als usuaris de la C17, que és la principal via d'accés a la comarca des d'Osona. A més, també perseguien l'objectiu de reduir els comportaments de risc, prevenir la seguretat ciutadana, realitzar inspeccions fiscals i el control en matèria d'estrangeria, entre d'altres.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Acaba amb els problemes de la mampara de bany
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària