Boicotegen el camí de Coll de Jou entre Ogassa i Ribes de Freser
Han serrat uns arbres que hi havia just a la partició entre tots dos municipis
El camí de Coll de Jou entre Ogassa i Ribes de Freser, va ser boicotejat la nit de dilluns a dimarts, quan algú va serrar uns arbres que hi havia just a la partició entre tots dos municipis. Agents Rurals del Ripollès van ser advertits de l’acció que va impedir el pas per aquesta carretera rural que uneix Ogassa amb la Vall de Ribes, passant pel poble de Bruguera, agregat a Ribes.
Pastors que al matí havien anat a buscar el bestiar, van tenir dificultats per passar per aquest punt i van avisar els responsables municipals. L’alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sanjaume, explica que l’Ajuntament està assabentat dels fets, però que se’n desconeixen els motius. Les molèsties que pot causar la presència habitual de turistes rurals que hi circulen amb els seus vehicles, és una de les raons que s’especulen. Durant la jornada de dimecres esperen reobrir el camí, un cop retirats els arbres del mig de la pista emporlanada.
