Un cotxe atropella un ciclista de 40 anys a Olot
El conductor de la bicicleta ha resultat ferit de poca consideració
Un cotxe ha atropellat aquest dimecres al matí un ciclista de 40 anys que circulava per la carretera de la Canya, a Olot. Segons les primeres informacions, l’home ha resultat ferit de poca consideració.
L’accident s’ha produït pocs minuts abans de les set del matí. Segons fonts municipals, el vehicle, que venia de la carretera de les Tries i es dirigia cap al centre d’Olot, ha topat amb la bicicleta que circulava per la via.
Per causes que encara es desconeixen i que investiga la Policia Municipal d'Olot, l’impacte ha fet caure el ciclista a terra. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els serveis d’emergència (Policia Municipal, Bombers i SEM), que han atès el ferit.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el ciclista a l’Hospital Comarcal d’Olot amb ferides de poca gravetat.
