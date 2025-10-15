Un detingut per atropellar una noia i fugir conduint drogat a Ripoll
La Policia Local també denuncia el conductor d’un patinet per atropellar una altra dona i donar positiu en test antidroga
La Policia Local de Ripoll va detenir diumenge a la nit al conductor d’un vehicle que va atropellar a una noia a la plaça Gran, i posteriorment va fugir del lloc dels fets. Gràcies a la versió d’un testimoni que va identificar el cotxe, i a les càmeres que l’Ajuntament té per controlar l’accés al barri vell, van poder identificar a l’autor de l’atropellament. Després de detenir-lo van fer-li un control on van descobrir que havia consumit drogues. L’inspector Francesc Campayo, explica que “la setmana passada ja vam denunciar al mateix home per donar positiu en alcoholèmia”. La dona que va rebre el cop del vehicle, va ser traslladada i posteriorment donada d’alta de l’Hospital Comarcal de Campdevànol, després de tractar-li les contusions que presentava. Per la seva banda l’arrestat va testificar al jutjat i va ser alliberat dilluns a la tarda.
Posteriorment, dimarts al matí hi va haver un altre atropellament. Una dona que sortia del Casal d’Avis del carrer Doctor Raguer, va ser envestida per un patinet que circulava per la vorera. El conductor, major d’edat i que també va donar positiu en el test antidroga, ha estat denunciat per conduir per la vorera tot i estar prohibit, i per fer-ho sota els efectes d’estupefaents. La Policia Local li va comissar el patinet, però no va arribar a detenir-lo. La dona també va ser traslladada a l’Hospital de Campdevànol, on entre altres contusions van detectar una revinclada al canell.
