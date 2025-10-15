Inverteixen 1,8 milions per controlar el cabal i la qualitat de l’aigua del riu Fluvià
L’Agència Catalana de l’Aigua construirà una nova estació sota el pont de la GI-622 a Sant Miquel de Fluvià, que inclourà una escala de peixos per garantir el pas de les espècies autòctones
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat les obres per construir un nou punt de control al riu Fluvià, en un tram de nou quilòmetres del curs baix que travessa cinc municipis de l’Alt Empordà: Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori i Vilaür. Els treballs, amb una durada prevista de sis mesos, suposaran una inversió d’1,8 milions d’euros finançats amb fons europeus Next Generation.
El projecte preveu la construcció d’una estació d’aforament formada per una caseta de control i comunicacions, un connector fluvial i diverses seccions de mesura per calcular els cabals baixos i mitjans del riu. Els cabals més alts es mesuraran a tota la secció del Fluvià. Dos sensors permetran obtenir dades en temps real del nivell i el cabal del riu, així com d’altres paràmetres com l’oxigen dissolt, el pH i la conductivitat, que serviran per controlar la qualitat de l’aigua i detectar possibles alteracions.
L’estació s’ubicarà sota el pont de la carretera GI-622, que dona accés a Sant Miquel de Fluvià. Estarà encaixada a l’ull del pont per on discorre el cabal principal, mentre que la resta d’ulls conservaran la secció natural de la llera per reduir l’impacte visual.
Per garantir la connectivitat ecològica, el projecte inclou la construcció d’una escala de peixos que facilitarà el pas d’espècies autòctones com el barb, la bagra, la bavosa i l’anguila.
Una xarxa amb més de 200 punts de control
L’ACA disposa d’una xarxa automàtica amb més de 200 punts de control repartits per tot Catalunya, que inclou embassaments, rius, canals i piezòmetres. D’aquests, 80 corresponen a aforaments en rius, 12 a embassaments, 31 a canals de derivació, 12 a estacions automàtiques de control de qualitat i 78 a piezòmetres.
A més, l’Agència compta amb tècnics especialitzats i equips d’aforament per fer mesures puntuals dels cabals en diferents situacions amb objectius com el control de cabals ambientals, la verificació de corbes de cabal o la comprovació de derivacions d’aigües superficials.
