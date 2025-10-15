El Parc Natural de les Capçaleres del Ter celebra el desè aniversari amb unes jornades de recerca a Camprodon
La trobada servirà per difondre els estudis i projectes científics realitzats a l’espai natural des de la seva creació el 2015
El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser celebra el seu desè aniversari amb l’organització de les primeres Jornades d’Estudiosos del Parc Natural, que tindran lloc els dies 16 i 17 d’octubre a Cal Marquès, a Camprodon. La iniciativa vol esdevenir un punt de trobada per compartir coneixements i donar a conèixer les recerques, actuacions i projectes de seguiment que s’han dut a terme al llarg d’aquests deu anys.
La jornada inaugural, prevista per al dijous 16, estarà centrada en la divulgació dels valors naturals del parc. S’hi abordaran temes relacionats amb la flora, la fauna, els hàbitats i la geologia, així com les principals accions de conservació desenvolupades des del 2015. Els participants podran conèixer estudis recents sobre l’estat de conservació de les molleres, el seguiment de flora amenaçada o les recerques sobre papallones diürnes i ocells de muntanya en perill. L’endemà, dijous 17, les ponències giraran entorn de la història del Parc i del seu ús públic com a espai natural protegit. Els experts analitzaran l’evolució del territori, les seves característiques principals i les estratègies aplicades per compatibilitzar la conservació amb l’accés i la visita responsable.
El parc més jove de Catalunya
Creat el 2015 mitjançant el Decret 211/2015, de 22 de setembre, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser és el més jove de Catalunya. Amb cims que freguen els 3.000 metres d’altitud, és un exemple representatiu de l’alta muntanya pirinenca i un espai clau en la transició cap al Mediterrani. El parc, que l’any passat va rebre prop de 400.000 visitants, és un referent per als amants de l’excursionisme, amb cims emblemàtics com el Puigmal i el Bastiments. També és un important refugi d’espècies d’ambients boreals, que hi troben el seu límit meridional de distribució.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar