Comencen els treballs del nou tram de via verda que connectarà Sant Joan de les Abadesses amb la Vall de Bianya
Té un cost de més de 2 milions d'euros, la meitat dels quals es finançarà amb fons europeus
Els treballs de construcció d'un nou tram de via verda que connectarà Sant Joan de les Abadesses amb la Vall de Bianya ja han començat i tenen una durada d'uns 8 mesos. Està impulsada des de l'ajuntament ripollès i el Consorci de Vies Verdes si bé l'Ajuntament de la Vall de Bianya i el Consell Comarcal del Ripollès també n'assumiran una part del cost, que ascendeix a més de 2 milions d'euros. La meitat, a més, es pagarà amb fons europeus. El nou tram constarà de 2,88 quilòmetres i una amplada de 2,5 metres. L’itinerari transcorrerà paral·lel a la carretera GI-521, al marge sud-oest i arribarà fins al pont de Planàs.
El projecte inclou la construcció de cinc passarel·les metàl·liques de 26 metres, diversos murs de contenció i un innovador voladís de formigó a l’altura de la Font dels Vermells, que permetrà minimitzar l’impacte ambiental sobre la zona protegida de la xarxa Natura 2000.
L’actuació ha estat validada per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, que n’ha reconegut la compatibilitat amb el medi. L’itinerari transcorre paral·lel a la carretera GI-521, al marge sud-oest, i disposarà de paviment de sòl estabilitzat, baranes de fusta, senyalització específica i drenatge naturalitzat. També s’hi preveu la revegetació dels talussos i espais afectats per integrar l’obra en l’entorn.
El projecte es finança majoritàriament amb fons europeus Next Generation EU, a través del Pla de Sostenibilitat Turística en Destins, que n’aporta el 50% del cost total. La Diputació de Girona hi contribueix amb un 25 %, mentre que el 25 % restant es finança conjuntament entre els ens locals implicats: la meitat a càrrec de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, i l’altra meitat compartida entre l’Ajuntament de la Vall de Bianya i el Consell Comarcal del Ripollès.
Una connexió per a la població local
L'obra no només està pensada per fomentar el turisme ciclable i sostenible, sinó que també es preveu que doni servei a la població. L’alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, ha destacat que "aquesta actuació reforça el model de desenvolupament sostenible que impulsem des de fa anys: connectar el poble amb el seu entorn, millorar la seguretat dels desplaçaments no motoritzats i potenciar el turisme verd com a motor econòmic».
Un cop completada aquesta primera fase, que tindrà una durada prevista de vuit mesos, la connexió es prolongarà cap a la Vall de Bianya, culminant la unió de les rutes cicloturístiques que travessen la Garrotxa i el Ripollès fins a la Costa Brava.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar