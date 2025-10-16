Els col·lectius vulnerables es podran vacunar de la grip i covid-19 sense cita prèvia
Salut vol assolir una cobertura del 75% en majors de 60 anys i personal sanitari, i del 60% en embarassades i infants
Els col·lectius vulnerables podran vacunar-se de la grip i la covid-19 sense cita prèvia als centres d'atenció primària en franges de matí i tarda de dilluns a divendres. La mesura, que busca facilitar l'accés i augmentar les cobertures vacunals, s'ha anunciat coincidint amb l'inici de la segona fase de la campanya de vacunació d'enguany, que inclou persones d'entre 60 i 80 anys i d'altres amb factors de risc, així com també personal de serveis essencials com bombers, policies o docents.
La primera fase de la campanya va començar el passat 22 de setembre, amb la vacunació de persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys i embarassades. A més, aquest any, com a novetat, es va avançar la vacunació al personal sanitari i als infants de 6 a 59 mesos, que únicament es vacunen contra la grip. També es va prioritzar la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària.
L’objectiu principal de la vacunació contra la grip i la covid-19 és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d’aquestes infeccions. A més, redueix el risc de contagi i, per tant, contribueix a protegir les persones de l’entorn, especialment les més vulnerables. Per això, Salut fa una crida a vacunar-se abans de l’inici del període de màxima incidència, previst per al mes de desembre per evitar complicacions greus.
Anticipar-se per tenir més protecció
En la roda de premsa de presentació de la segona fase, aquest dijous al Departament de Salut, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández Muñoz, ha remarcat que “no hem d’esperar a veure persones malaltes amb la grip al nostre entorn per vacunar-nos contra aquesta malaltia. Anticipem-nos, estarem més protegits i, segurament, veurem menys grip al nostre voltant”.
Per la seva part, la cap del Servei d’Immunitzacions de la Secretaria de Salut Pública, Montse Martínez Marcos, ha ressaltat perquè cal vacunar-se contra la grip i contra la covid-19: “Cal vacunar-se per prevenir els contagis però també per reduir la probabilitat de patir complicacions en cas d’infecció i, en el cas de la COVID-19, per reduir complicacions en cas d’infeccions i perquè la protecció adquirida, tant per vacunació com per infecció, disminueix amb el temps”.
Per realitzar la campanya, Salut ha destinat 12,1 milions d’euros per adquirir 1,6 milions de dosis de vacuna antigripal, de les quals ja s’han distribuït als centres sanitaris 1.034.000 dosis de grip i un total de 535.000 dosis de la covid-19.
Queixes de les infermeres
Per altra banda, el sindicat Infermeres de Catalunya alerta de la “sobrecàrrega assistencial” que pateix el col·lectiu en la campanya de la vacunació de la grip i la covid-19 i critica que les actuals instruccions estableixin vacunar amb i sense cita prèvia, però sense comptar amb “reforços de personal” ni una “planificació adequada”.
En un comunicat enviat aquest dijous, el sindicat expressa la “preocupació” davant aquestes instruccions i avisa que aquesta situació de pressió té “un impacte directe en la qualitat assistencial” dels usuaris. Per això demana revisar les directrius de la campanya de vacunació per garantir una “organització realista i segura” i dotar de personal i pressupost addicional tots els centres d’atenció primària (CAP).
