El Fiscal demana presó permanent a un veí de Campdevànol per assassinar la seva parella el 2021
Aquest divendres comença el judici on el processat està acusat d’un crim amb traïdoria, acarnissament i agressió sexual, després d’una relació marcada pel control i maltractament habitual
Un veí de Campdevànol acusat de violar i matar la seva parella el 2021 afronta a partir d'aquest divendres un judici en el qual s'enfronta a una petició fiscal de pena de presó permanent revisable.
Segons l'escrit d'acusació, el processat, Alberto P.P., de 38 anys en el moment dels fets, era parella sentimental d'Anna G.LL., de 21, des de feia un any i mig i convivien llargs períodes a casa de la mare d'ell.
La fiscalia sosté que, entre la tarda del 19 de setembre fins al matí del dia 21, el presumpte assassí va colpejar i va torturar la víctima fins a acabar amb la seva vida.
Destaca el fiscal que els forenses van descriure hematomes per tot el cos, al costat d'altres agressions, i sosté que l'acusat volia demostrar-li a la seva parella "violentament i cruelment la superioritat i control que exercia sobre ella com a dona".
Per això, "la va deixar morir lentament i dolorosament, no prestant-li, en actitud indolent i freda, cap mena d'ajuda", afegeix el text.
A més, detalla l'escrit que el processat, "per a confondre a sanitaris i enganyar la policia, va rentar i va eixugar les ferides obertes amb un assecador de cabell, cosa que també va fer amb els llençols, alhora que es va desfer d'efectes i proves del delicte.
Al processat se li atribueix un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, amb els agreujants de parentesc i de gènere, pel qual la fiscalia reclama la presó permanent revisable.
També el considera autor d'un delicte d'agressió sexual, pel qual el fiscal reclama una pena de quinze anys de presó i deu de llibertat vigilada, i un altre de maltractament habitual, que suma tres anys més de presó.
Respecte d'aquesta última petició, l'escrit d'acusació especifica que, durant la relació, el processat controlava el mòbil de la víctima, li havia tret les claus de casa dels seus pares perquè no anés a veure'ls i l'examinava per descartar relacions amb altres persones.
