El Govern espanyol rebutja augmentar els trens d’alta velocitat entre Girona i Barcelona
Junts lamenta que l’Executiu consideri suficient l’oferta actual, tot i que molts usuaris es queden sense plaça en hores punta
El Govern espanyol no té previst incrementar les freqüències dels trens d’alta velocitat entre Barcelona, Girona i Figueres. Així ho ha respost a una pregunta escrita formulada al Senat pel portaveu de Junts a la Comissió de Transports, Joan Bagué, i pel senador Francesc Xavier Ten, que demanaven si l’Executiu preveia augmentar el nombre de serveis davant la demanda existent.
En la seva resposta, el Ministeri de Transports explica que els serveis comercials AVE Madrid-Barcelona-Figueres Vilafant compleixen criteris d’eficàcia, eficiència i rendibilitat econòmica. A més, afegeix que, en no estar subjectes a cap subvenció, la seva sostenibilitat «passa necessàriament perquè no tinguin dèficit d’explotació».
Pel que fa als serveis públics Avant de mitjana distància d’alta velocitat (Barcelona-Figueres), que Renfe opera per encàrrec de l’Administració General de l’Estat, el Govern indica que l’aprofitament acumulat fins a l’agost del 2025 és del 74,41%, mentre que en el cas de l’AVE Madrid-Barcelona s’enfila fins al 80,85%. A partir d’aquestes dades, l’Executiu conclou que “l’actual oferta satisfà la demanda existent”. Els senadors de Junts havien recordat que estudis tècnics elaborats per Renfe el 2019 avalaven econòmicament l’augment de freqüències entre Barcelona, Girona i Figueres, especialment en els trams horaris de tarda i vespre. Després de conèixer la resposta, Joan Bagué lamenta que el Govern “no reconegui la realitat que viuen molts usuaris”. Segons el senador gironí, “encara que ells exposin aquestes dades d’aprofitament, la realitat és que a determinades hores, sobretot a primera hora i al vespre, hi ha molts viatgers que es queden sense tren”.
"La demanda real"
Així mateix, Bagué assegura que Junts continuarà reclamant una millora de freqüències per donar resposta a la demanda real. “A diari, molts usuaris es veuen obligats a tornar amb trens de mitja distància per manca de plaça en els serveis d’alta velocitat”, afirma el portaveu de la Comissió de Transports.
El senador defensa que l’augment de freqüències seria “una mesura lògica i necessària” per adaptar el servei a les necessitats de mobilitat entre les comarques gironines i Barcelona. “Continuarem insistint perquè es resolgui aquesta problemàtica, que fa temps que afecta els viatgers habituals”, conclou Bagué.