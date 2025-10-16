Menys de la meitat de casos d'aturades cardíaques reben reanimació de testimonis
La Regió Sanitària de Girona va registrar l'any passat 459 persones amb parades cardiorespiratòries
El Servei d'Emergències Mèdiques surt al carrer per ensenyar maniobres cardiopulmonars
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) atén cada dia set aturades cardíaques a Catalunya, unes 2.700 a l'any. Només en el 40% d'aquests casos els testimonis que presencien l'aturada inicien maniobres de reanimació i tan sols un 4% rep un intent de desfibril·lació amb un aparell.
Amb l'objectiu de canviar aquesta tendència i coincidint amb el Dia Mundial de l'Aturada Cardiorespiratòria (ACR), el SEM ha celebrat aquest dijous tallers a sis municipis per instruir la ciutadania en maniobres de reanimació, entre els quals hi ha Blanes.
Segons el Registre d’Aturades Cardíaques i Mort Sobtada de Catalunya (RAIMCAT 2023), el SEM va atendre un total de 2.705 aturades cardiorespiratòries (ACR) durant l’any, a Catalunya. La Regió Sanitària Metropolitana Nord és la que va enregistrar un major número d’aturades, 608, un 22,48% del total de Catalunya. A Barcelona ciutat, es van documentar 474 casos (17,52 % del total), a la Regió Sanitària de Girona, 459 casos (16,97%) i a la Regió Metropolitana Sud, 355 casos (13,12%).
Per la seva banda, a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, es van enregistrar 208 casos (7,69%), al Penedès 182 casos (6,73%), a Catalunya Central 160 casos (5,91%), a Lleida 148 aturades (5,47%), a les Terres de l’Ebre, 68 (2,51%) i, a l’Alt Pirineu i Aran, un total de 43 casos (1,59% del total).
Actuar amb immediatesa
En els últims anys, les dades s’han mantingut molt estables i pràcticamentno han variat, tant pel que fa al número de casos com pel que fa a la supervivència de les persones afectades.
En aquest sentit, el Dr. Jorge Morales, director mèdic del SEM, ha subratllat la importància d’actuar amb immediatesa “mentre que la prevalença pràcticament no varia i depèn de múltiples factors, sí que podem incidir en la resposta per part de les persones que presencien una aturada cardiorespiratòria. Els primers minuts són crítics i per tant trucar al 112 des del primer moment, és clau per a incrementar les possibilitats de supervivència de l’afectat. Cal perdre la por a intentar-ho, no tenim res a perdre i sí molt a guanyar”.
Un cop entra la trucada al 112, i la persona alertant identifica on es troba i el motiu pel qual truca, un professional sanitari del SEM li indicarà com actuar i el guiarà en la realització de maniobres de reanimació fins l’arribada de l’ambulància.
En efecte, cada minut que passa, sense fer res, disminueixen un 10% les possibilitats de supervivència de la persona afectada; per això, és "fonamental" iniciar les maniobres de reanimació abans de l’arribada del SEM, ja que els primers minuts són "decisius".
Tot i que l'aturada cardíaca sovint esdevé de forma sobtada i pot afectar persones sense cap cardiopatia prèvia, la principal causa de la mort sobtada cardíaca és la malaltia coronària, seguida per les cardiomiopaties. Contràriament a la creença que aquestes aturades són principalment degudes a malalties genètiques o hereditàries, només un 5% dels casos tenen aquesta causa. Aquest petit percentatge de casos genètics sol implicar defectes que afecten l'activitat elèctrica del cor, provocant arrítmies fatals que es poden transmetre de generació en generació dins d'una família.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar