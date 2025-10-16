Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nova alerta per forts ruixats a les comarques de Girona

Poden caure més de 20 litres en mitja hora

Dues dones passejant per la ciutat de Girona en un episodi de fortes pluges, foto d'arxiu.

Dues dones passejant per la ciutat de Girona en un episodi de fortes pluges, foto d'arxiu. / Marc Martí

Eva Batlle

Girona

Les comarques gironines afrontaran un nou episodi de pluges intenses entre dijous i divendres.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja que alerta de possibles precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.

El grau de perill és d’1 sobre 6. Segons la previsió, les pluges més fortes arribaran aquest dijous a partir de les quatre de la tarda i afectaran especialment les comarques interiors, com la Garrotxa i el Ripollès, tot i que també es preveuen precipitacions a la Selva.

De cara a divendres, les pluges intenses s’estendran a la major part del territori gironí. L’única comarca on no s’esperen precipitacions destacables és l’Alt Empordà.

