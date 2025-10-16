Nova alerta per forts ruixats a les comarques de Girona
Poden caure més de 20 litres en mitja hora
Les comarques gironines afrontaran un nou episodi de pluges intenses entre dijous i divendres.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja que alerta de possibles precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
El grau de perill és d’1 sobre 6. Segons la previsió, les pluges més fortes arribaran aquest dijous a partir de les quatre de la tarda i afectaran especialment les comarques interiors, com la Garrotxa i el Ripollès, tot i que també es preveuen precipitacions a la Selva.
De cara a divendres, les pluges intenses s’estendran a la major part del territori gironí. L’única comarca on no s’esperen precipitacions destacables és l’Alt Empordà.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar