Olot presenta un pla de 25 milions d'euros per transformar el nucli antic
El projecte que s’ha presentat al Pla de Barris de la Generalitat conté 53 actuacions a desenvolupar en cinc anys
O.P.
L’Ajuntament d'Olot ha presentat a la convocatòria del Pla de Barris 2025-2029 un projecte d'intervenció integral del nucli antic de la ciutat que contempla 53 actuacions a desenvolupar durant cinc anys amb un pressupost de 25 milions d’euros.
El document que s'ha presentat al Govern és el resultat de les aportacions de més d’un miler de persones que han ajudat a dissenyar l’estratègia de regeneració del Nucli Antic. Liderat per l’arquitecta Itziar González Virós, compta amb el suport de tots els Grups Municipals a l’Ajuntament d’Olot.
Amb la ”Memòria d’Intervenció Integral del Nucli Antic d’Olot” l’Ajuntament d’Olot ha presentat la seva candidatura al Pla de Barris i Viles de Catalunya per a desenvolupar-se entre els anys 2026 i 2030. El document és el resultat del treball fet des de l’últim any i mig des de l’equip d’Itziar González Virós amb l’objectiu d’establir una intervenció integral del centre històric d’Olot.
La voluntat ha estat la d’articular, a partir de l’Arquitectura Social, el COM i AMB QUI es programa i s’executa la rehabilitació del parc edificat i la transformació social i econòmica del Nucli Antic més enllà de les actuacions urbanístiques que al llarg dels anys s’han anat fent (Pla de Barris 2004-2009 i les actuacions en l’espai públic del Pla Integral d’Accions de Millora del 2017, entre d’altres).
Més d’un miler de persones han ajudat a dissenyar l’estratègia de Regeneració del Nucli Antic d’Olot, que compta amb l’acord de tots els Grups Polítics a l’Ajuntament d’Olot. Tota la Corporació va acordar l’any 2024 iniciar el procés per tal de definir i implementar l’estratègia d’intervenció integral d’arquitectura social amb la elaboració d’un projecte que pogués aspirar a ser beneficiari del Pla de Barris i Viles de Catalunya.
El projecte s’impulsa amb l’objectiu de revitalitzar el Nucli Antic com un espai ple de vida i acollidor, on conviuen habitatge, comerç, cultura i espai públic de qualitat. Es plantegen mesures per incrementar l’atractiu residencial del centre històric, facilitar l’accés a habitatges dignes i eficients energèticament, i estimular noves iniciatives comercials, culturals i artesanes que posicionin el Nucli Antic com a dinàmic, sostenible i amb fort arrelament social.
El projecte que s’ha presentat a la Generalitat conté un total de 53 accions de transformació del Nucli Antic, de les quals un total de 29 són accions innovadores. En total es preveuen propostes amb un pressupost total de 25 milions d'euros que s’estructuren en tres àmbits:
- Transformacions físiques: 13.128.000 € (52,5% del total)
- Transició ecològica: 3.613.600 € (14,45% del total)
- Acció social comunitària: 6.258.400 € (25,03% del total)
També es preveu la creació i gestió de l’Oficina Local del Pla de Barris al qual es destinen 2.000.000 € (8 % del total).
