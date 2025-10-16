El PSC adverteix que allargar els plens de Ripoll beneficia a Orriols
En l’última sessió no es va poder discutir una moció sobre la situació a Gaza
El ple ordinari de l’Ajuntament de Ripoll corresponent al mes de setembre, va acabar-se a les dotze de la nit, sense haver-s'hi pogut discutir una moció que presentava el grup socialista, referent a la situació a Gaza, per la defensa del dret internacional i els drets humans. D’ençà de l’arribada d’Aliança Catalana a l’alcaldia, la durada dels plens s’ha perllongat exponencialment, i sovint s’han d’interrompre a les dotze de la nit, hora fixada legalment per la seva fi. Aquesta situació ha fet que alguns dels punts de la sessió -que en el cas del mes passat va incloure a més de les mocions dels grups municipals, també a la Junta de Govern Local i els precs i preguntes- quedin sense tractar.
El portaveu del PSC Enric Pérez ha advertit que aquesta llarga durada de les sessions plenàries, a més de malbaratar la feina que suposa preparar mocions per poder-les defensar, contribueix també a “donar benzina a l’alcaldessa Sílvia Orriols”. La moció sobre Gaza ja no es podrà discutir en el següent ple tal com l’havia plantejat el grup socialista, pel gir de guió que hi ha hagut en el conflicte entre Israel i Palestina en les últimes setmanes. Pérez considera, però, que “hauríem d’autoregular-nos tots plegats, per no acabar discutint de coses que no porten enlloc, sovint per parlar de relacions personals”. Per tot plegat demana que els grups de l’oposició disciplinin les seves intervencions per evitar que es repeteixin.
Quota de protagonisme
El fet que l’oposició estigui fragmentada en cinc grups, i que cadascun d’ells vulgui la seva quota de protagonisme a l’hora de combatre a l’equip de govern, és una de les causes que allarguen els plens. Durant la discussió de les ordenances cíviques del mes passat, el debat es va perllongar durant més d’una hora. L’antagonisme entre Aliança i Junts, que és el principal grup de l’oposició, es va evidenciar quan Sílvia Orriols va insinuar al portaveu dels exconvergents, Ferran Raigon, que coneixent-lo s'estranyava que formés part d’aquesta formació. Més tard amb la regidora del mateix grup Montsina Llimós, van tenir una enganxada rememorant l’etapa escolar d’Orriols a l’escola Vedruna, on Llimós era professora.
Les rèpliques i contrarèpliques han aconseguit que els plens de Ripoll tinguin una considerable audiència en la retransmissió en streaming que l’Ajuntament fa a YouTube, com si fossin un espectacle televisiu. En anteriors mandats algunes sessions amb prou feines arribaven al centenar de visionaments, i en l’actual n’hi ha hagut -com el cas del de gener d’aquest any- que han superat els nou mil.
